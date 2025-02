Así están las terrazas en diferentes puntos de Bizkaia

LEIRE PÉREZ | TXEMA IZAGIRRE | SERGIO LLAMAS | JULEN ENZUNZA | MANUELA DÍAZ Martes, 12 de mayo 2020, 18:33 Comenta Compartir

Getxo abre menos del 10% de las terrazas de hostelería

Menos del 10% de las terrazas de Getxo están abiertas al público. En el municipio apenas ha habido quejas, salvo en dos puntos concretos: en la plaza de San Nikolas, donde este lunes decenas de jóvenes se concentraron para beber cuando no había ni un asiento libre. Y algo parecido ha sucedido en esa zona limítrofe entre los barrios de Las Arenas y Romo, en la que también algunos residentes han mostrado sus quejas a través de las redes sociales. En cualquier caso, la Policía Local no ha impuesto ninguna multa el lunes, y la jornada de este martes discurre con mayor normalidad, con algunas instalaciones más abiertas, que marcan una tendencia leve al alza.

En cuanto al mapa de terrazas abiertas, hoy pocos hosteleros más se han animado a ponerse en marcha. En la plaza de La Estación de Algorta y toda la zona peatonal anexa prima la inactividad hostelera, que en Las Arenas se rompe con algunas terrazas abiertas, la mayoría en la plaza de La Estación del barrio y aledaños del Puente de Bizkaia. En la zona de ocio del Puerto Deportivo hay cinco locales con las puertas abiertas.

Margen Izquierda y la Zona Minera

La hostelería está teniendo un regreso tímido a la actividad en la Margen Izquierda y en la Zona Minera, con muy escasos locales que se hayan animado a instalar una terraza en los primeros momentos de la Fase 1. Las pocas mesas colocadas reciben clientes, pero los Ayuntamientos de la comarca aseguran que no se están produciendo grandes concentraciones, y pese a la vigilancia, hasta el momento no ha habido sanciones. Con todo, en el Consistorio de Santurtzi alertaron este lunes de aglomeraciones puntuales y tras una reunión mantenida con el sector han optado por mantener una inspección que en su caso podría derivar en una multa o cierre de la terraza. También en Portugalete los agentes llegaron a detectar terrazas con más aforo del permitido, pero los hosteleros quitaron mesas tras el aviso y no ha habido reincidencia.

Es el caso de Barakaldo, la pasada semana una inmensa mayoría de hosteleros ya anunció que no abriría por el momento debido a las limitaciones marcadas para la desescalada. Más de 400 establecimientos del municipio fabril se adhirieron a una campaña con el lema 'Así no abro', y mantienen todavía las persianas bajadas con esquelas que alertan de la muerte de su negocio. En algunos barrios, como el de San Vicente, hay puntos donde coinciden varias terrazas. En el Ayuntamiento fabril señalaron que la Policía Local mantiene la vigilancia sin que conste ninguna denuncia por el momento. Igualmente, en Sestao la Policía Local ha recorrido los pocos bares abiertos para recordar la normativa.

Tampoco se han producido sanciones en la Zona Minera. En Abanto hay cerca de 25 locales abiertos a los que se les está ofreciendo asesoramiento personalizado. En Trapagaran el lunes abrieron únicamente tres terrazas y el ambigú del campo de fútbol, que fue apercibido por carecer de permiso para la reapertura, aunque tampoco constó que hubiera aglomeraciones. En Muskiz son una decena los locales abiertos, a los que el mal tiempo no ha facilitado la clientela. Lo mismo ha pasado en Ortuella, donde advirtieron que los pocos hosteleros que están trabajando han cumplido los requisitos marcados sin excepción. Una estampa parecida hay en Las Encartaciones. En el caso de Balmaseda, por ejemplo, son únicamente cuatro los locales que han instalado terrazas, dos de ellas en la plaza San Severino, sin que se hayan producido incidentes.

Duranguesado

El Duranguesado ha apostado por apercibir a hosteleros y clientes en el arranque de la primera fase y apertura de terrazas. La presencia policial y de la Ertzaintza durante estos dos días y una climatología un tanto adversa no ha cohibido a la ciudadanía a llenar las terraza. Mientras en Elorrio apenas abrieron establecimientos, en Durango fueron muchos los que decidieron subir la persiana. «Se ha controlado y avisado, pero no se ha multado«, apuntaron desde el Consistorio durangués, que ha recibido la petición de una quincena de establecimientos para ampliar las terrazas. En Amorebieta aseguran que, de momento, «sólo han realizado advertencias, ya que la inmensa mayoría está cumpliendo con las medidas establecidas». En Abadiño, su alcalde, Mikel Garaizabal, también reconocía no haber interpuesto sanciones. «Tenemos que ser todos responsables con las medidas de distanciamiento y de seguridad e higiene», apuntó el jeltzale.

Bustutialdea y Lea Artibai

En Busturialdea y Lea Artibai el número de establecimientos hosteleros con terraza que han decidido abrir es relativamente bajo, aunque en algunas localidades costeras como Bermeo o Lekeitio ya se han producido pequeñas aglomeraciones que han obligado a actuar a la Policía Municipal. Los agentes se han limitado, por el momento, a avisar tanto a los hosteleros como los clientes de la obligación de cumplir con las medidas de seguridad fijadas en lo referente a la distancia, pero desde los ayuntamientos advierten que, «si la situación se repite se impondrán las sanciones correspondientes conforme a la ley porque hay que ser rigurosos con las medidas». En Ondarroa, por su parte, el número de locales que han decidido abrir aumenta muy lentamente y, por el momento, no se han registrado problemas ni impuesto multas.

La Policía Local de Basauri apercibió el lunes a 16 bares por incumplir las distancias

Cumplir la denominada distancia social está siendo complicado en los establecimientos hosteleros. Y eso, a pesar de que está prohibido acceder al interior y los clientes únicamente pueden degustar su bebida sentados en las terrazas. El lunes pudimos ver escenas de aglomeraciones en diversos municipios de Bizkaia. Basauri no fue ajeno a ello a pesar de que fueron pocos los autónomos que decidieron levantar la persiana y las calles peatonales, por ejemplo, despertaron con un vacío inusual, si se compara con los días antes de la crisis del coronavirus.

No hay datos porque los propietarios no tienen la obligación de informar de la apertura al Ayuntamiento, pero fueron los menos los que decidieron hacerlo. Aún así, dieciséis locales fueron apercibidos por la Policía Local.

Los agentes llamaron la atención a los hosteleros para recordar que es de vital importancia cumplir las recomendaciones si se quiere impedir la propagación del COVID-19. Las infracciones fueron de lo más diverso, aunque destacaron las relacionadas por el exceso de sillas por mesa y al amontonarse de pie los clientes o estar apoyados en barriles y otras estructuras.