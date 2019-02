Miren de Miguel - Soprano y guionista «Hay que tener sangre fría para luchar por un ideal con 50 años» Miren de Miguel. La soprano y guionista lloró cuando supo que iba a encarnar a Zarambolas. «Hay que ser feliz», proclama ITSASO ÁLVAREZ Miércoles, 27 febrero 2019, 18:16

Soprano, guionista, defensora de la igualdad y con risa contagiosa. Miren de Miguel cree que Bilbao es «de escándalo». Interrumpe una sesión de fotos con Lucho Rengifo para atender a EL CORREO.

– Como Zarambolas. ¿Va por la vida de pancha y nada le afecta?

– Me dicen: «¿No quieres trabajar en algo con mas seguridad?». Pero hay que ser feliz como sea.

– «Soprano en cuerpo y alma». ¿Qué le canta a Bilbao?

– Una mezcla de ópera y coro.

– ¿Nació para destacar?

– No tengo constancia de no querer ser soprano. Me he criado con las casettes de Teresa Berganza y Plácido Domingo, mi madre, que era sastra, me hacía un vestido cada día. Y cómo me miraban las vecinas... ¡Por algo soy Miren! ¡Pasen y miren!

– Cincuenta años, artista y madre. ¿Es una especie en extinción?

– Hay que tener mucha sangre fría para seguir luchando por un ideal con 50 años y sacar a la familia adelante. ¡Para eso soy Zarambolas!

– Feminista declarada. ¿Lo tenemos difícil las mujeres?

– Vamos a las estadísticas en la cultura, los números cantan. Ni do mayor ni fa sostenido, yo solo quiero la igualdad.

– La única entre cuatro hermanos. ¡Eso tiene que curtir!

– Mucho, lo que me pueden querer. Pero la que más curra soy yo.

– Vivió en Parma 15 años. ¿Ejercía de bilbaína?

– En una entrevista para la BBC se me escapó un «Gora Bilbao». Luego volví aquí. Y sin nada más que una niña, mi primera hija, en la tripa.

– ¿A qué bilbaíno disfrazaría?

– Me van a quitar el Zarambolas, pero... ¡al alcalde!

– ¿Y de qué?

– Lo veo de marinerito.