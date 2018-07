Templadito

Incluso siendo el mar de Ulises y de Eneas, yo he dicho cosas terribles sobre el Mediterráneo. Me he referido a él, con un pie en la playa y un brazo en el chiringuito, como una sopa caliente o un magma úrico. Lo hice por un orgullo septentrional mal entendido, una especie de soberbia térmica que me llevaba a minusvalorar el baño en un mar tan templado. «El Cantábrico, con su temperatura gélida, sus olas enormes y sus voraces monstruos submarinos», decía yo, fardando, en la Costa Brava, la Costa Dorada o la Costa Azahar. «Esa es mi clase de mar».

Debo señalar que mi actitud tenía que ver con la crisis de la masculinidad hegemónica en los albores del siglo XXI. Si se fijan, las mujeres se bañan sin más. Si el agua está fría y no les apetece, pues no se bañan. Los hombres transformamos en cambio el baño en una epopeya, en una guerra contra la fenomenología y el paso del tiempo. El reto se intensifica en las playas del norte. Ayudados por una tasa metabólica favorable y un desarrollo neuronal que con frecuencia parece estancarse en los seis años, los hombres entramos aquí al agua gritando como guerreros merovingios y, tras zambullirnos y resurgir con el pelo ridículo nos golpeamos el pecho y gritamos llenos de felicidad: «¡Sí! ¡Está helada!»

Bueno, hay malas noticias. Las peores. Esto es un drama.

No está helada.

Este verano la temperatura del Cantábrico se asemeja a la del Mediterráneo. En Santander tienen una boya océano-meteorológica que impresiona porque se llama como un profesor krausista, Augusto González de Linares, y está ofreciendo datos insólitos. El agua a veintitrés grados. Como un 'jacuzzi'. Parece que el fenómeno no tiene tanto que ver con el cambio climático y el fin de los tiempos como con unas corrientes fluviales que disminuyen la salinidad de la superficie del mar, favoreciendo su calentamiento.

Santander está aquí al lado. Y, si lo piensan, se oían este año en nuestras playas comentarios sobre lo buena que estaba el agua. Los hombres masculinos, claro, no hacíamos ni caso. Pensábamos que este año estábamos especialmente viriles e invencibles en nuestro combate a muerte contra el océano. Pero será mejor dejar de hacer el ridículo. Recuerden a la boya González. Gritábamos «Banzai» entrando al Mar Menor. No sé qué va a ser de nosotros.