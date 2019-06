El top 10 de Bizkaia: de los 40,4 de Sodupe a los 38,4 de Amorebieta Niños se refrescan en chorros de agua para aliviar el calor / I. P. El primer día de la ola de calor que da la bienvenida al verano ha hecho que algunas localidades se 'cocieran' a más de 40 grados EL CORREO Jueves, 27 junio 2019, 01:23

La ola de calor que azota estos días el territorio está dejando imágenes insolitas y aires acondicionados exhaustos. El calor ha apretado de verdad para dar la bienvenida al verano y los termómetros dieron este miércoles buena cuenta de ello. No hay más que ver los registros para darse cuenta de que la alerta amarilla de Euskalmet no es ninguna broma. Los termómetros llegaron a las 17.20 horas a los 4o,4 grados en Sodupe, la cota más alta registrada por Euskalmet en Bizkaia a lo largo del día. Pero no fue la única localidad donde los vecinos sudaron la gota gorda.

LOS DIEZ REGISTROS MÁS ALTOS DE BIZKAIA