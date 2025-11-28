Taxistas vizcaínos cifran en «un 30%» la caída de ingresos del sector tras la entrada de los VTC

El sector del taxi ha reclamado este viernes en la Juntas Generales de Bizkaia más contundencia con los «incumplimientos» de los vehículos de transporte con ... conductor (VTC). Representantes de la Unión de Trabajadores y Autónomos de Euskadi (UPTA) han abordado la situación de los taxistas en el territorio, que «desde la irrupción de las plataformas» han visto mermados sus ingresos en torno a «un 30%».

El delegado para la sección del taxi de la citada organización, Mikel González, ha subrayado que esos datos son los que les han trasladado sus afiliados, aunque el sindicato no tiene «capacidad» para saber «en qué porcentaje» ha incidido en los beneficios de forma general. Lo que sí ha destacado es que «el mayor colectivo de trabajadores autónomos de Euskadi», con 2.100 trabajadores en la comunidad autónoma y 1.270 en Bizkaia, necesita una «defensa» por parte de las instituciones. En estos momentos, las licencias de las plataformas ascienden a 132. Es decir, un permiso Uber/Cabify cada nueve. Antes de 2023, la proporción era de 1 a 15.

El «modelo del taxi», ha dicho, cuenta con «una regulación tan agobiante que económicamente nos asfixia», mientras que «el de las VTC está completamente desregulado». Se trata de «un sector en crisis» no tanto por las cuentas o porque la gente no tenga «un nivel de ingresos medios aceptable», sino por «el descenso paulatino» de los mismos y «la previsión de que vaya a peor». Y puede irlo a nivel de beneficios para los taxistas, pero también para los usuarios, toda vez que «no son pocos los compañeros que tenían la percepción de que podían hacer un traspaso de su forma de vida a sus hijos y ahora no se lo plantean porque al fondo del túnel no hay luz».

Los representantes de UPTA han entregado también un pendrive con imágenes de incumplimientos de la normativa por parte de las plataformas. En ese sentido, González ha puntualizado que «no hace falta una gran investigación». Hay casos, por ejemplo, de «vehículos que están rotulados, cuando la ley vasca dice que no deben llevar distintivos; no es tan complicado verlo», ha expuesto.

Sin tarjeta en el aeropuerto

En segundo lugar, ha alertado del riesgo de que los taxistas sean «multados» al trabajar en el aeropuerto «sin tarjeta» a pesar de que les corresponda esa autorización. El portavoz del sindicato de autónomos ha indicado que las administraciones públicas «no hacen su trabajo» al dejar en «manos privadas» -de una asociación de profesionales, «la que corresponda en su momento»- el reparto de las tarjetas físicas para poder acudir a 'La Paloma'.

«Eso lo deberían las instituciones y se montan líos bastante serios, porque a veces, por circunstancias particulares, al taxista que tiene que ir al aeropuerto no le llega la tarjeta y se tiene que marchar a trabajar sin ella, por lo que si se la piden puede tener problemas», ha explicado. En su opinión, en lugar de a través de autorizaciones físicas, «sería relativamente fácil» que sea posible acreditar que ese autónomo pueda cargar en el aeródromo «a través de un SMS o de medios tecnológicos».