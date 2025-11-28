El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Centenares de taxistas se movilizaron hace diez días para reclamar más inspección a los VTC. Jordi Alemany

Taxistas vizcaínos cifran en «un 30%» la caída de ingresos del sector tras la entrada de los VTC

La Unión de Trabajadores y Autónomos de Euskadi (UPTA) reclama más contundencia con los vehículos de transporte con conductor

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:53

El sector del taxi ha reclamado este viernes en la Juntas Generales de Bizkaia más contundencia con los «incumplimientos» de los vehículos de transporte con ... conductor (VTC). Representantes de la Unión de Trabajadores y Autónomos de Euskadi (UPTA) han abordado la situación de los taxistas en el territorio, que «desde la irrupción de las plataformas» han visto mermados sus ingresos en torno a «un 30%».

