Taxistas de toda Bizkaia podrán operar desde esta tarde en el aeropuerto por un foro de transición energética

La Diputación está inmersa en una nueva regulación del taxi para evitar que los usuarios se queden sin transporte en momentos de gran afluencia en ... el aeropuerto, la terminal de cruceros y el BEC. La idea es tener lista la norma foral a mediados del próximo año, pero hasta entonces los eventos masivos seguirán moviendo a miles de personas por esas zonas estratégicas. El Departamento de Transportes, Movilidad y Turismo ya autorizó «de forma extraordinaria» a taxistas que no operan en 'La Paloma' a hacerlo los pasados 20 y el 22 de mayo, la víspera y el día siguiente el partido de la final de la Europa League, y volverá a hacerlo esta semana tanto en el aeródromo como en el Bilbao Exhibition Centre.

La orden publicada este lunes pretende dar servicio a Enlit, un foro europeo sobre transición energética que se celebra en el territorio entre esta tarde y el miércoles, evento que también incluye una gran feria comercial con expositores internacionales. «Para hacerse una idea, la organización cifra en 15.000 el número de asistentes al evento anterior en Milán (2024)», sostiene la Diputación, a la que los impulsores de la cita han solicitado «medidas» para garantizar la movilidad.

En el departamento que dirige Sonia Pérez entienden que las 111 autorizaciones que normalmente pueden cargar en el aeropuerto, a donde llegan «muchos asistentes internacionales», y los 70 taxis de Barakaldo que operan en el BEC, «lugar de celebración del evento», son «insuficientes» y que es necesario reforzar la oferta, toda vez que la experiencia de mayo «resultó positiva» desde el punto de vista del usuario.

En esta ocasión, sin embargo, la apertura generalizada a otros taxistas estará limitada para evitar los «problemas por falta de espacio» que se dieron en el aeropuerto en esa primera experiencia y para minimizar el riesgo de «dejar desprovisto del servicio de taxi a algunos municipios». Así, en el caso del aeropuerto, se han establecido cinco turnos extraordinarios: esta tarde, mañana, el miércoles y el jueves desde las 18.00 horas hasta el cierre y mañana de 7.45 a 14.00 horas. Precisamente para que no se desasistan otros municipios, solo podrán cargar en el aeropuerto en esos turnos, además de los habituales, los taxistas que se encuentren de libranza ese día, siempre y cuando el municipio tenga regulados los días libres.

Tres turnos en el BEC

En caso de no ser así, podrán hacerlo una quinta parte de los titulares de licencias de transporte de personas viajeras en automóviles de turismo de la localidad, si tiene al menos cuatro. Además, los para los pueblos incluidos dentro de las 111 autorizaciones que pueden operar normalmente se establece que las extraordinarias no podrán superar el número de permisos ordinarios. Por ejemplo, si Bilbao normalmente tiene 29 permisos, solo podrán acudir como máximo otros 29 de la villa por cada turno extraordinario.

En lo referente al BEC, habrá tres momentos en los que se abrirá el servicio a otros taxistas: mañana, pasado y el jueves de 16.00 a 19.30 horas. Los requisitos serán similares a los del aeropuerto (personas que estén de libranza), pero no podrán acudir conductores de todos los municipios. Se ha establecido un criterio de distancia (10 kilómetros por carretera desde el ayuntamiento hasta el recinto expositivo), por lo que las autorizaciones se limitan a Sestao, Portugalete, Santurtzi, Meatzaldea, Bilbao, Erandio, Leioa y Getxo.