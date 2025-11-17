El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Taxis en el aeropuerto con motivo de la final de la Europa League, cuando se autorizó a taxistas de todo el territorio a cargar en 'La Paloma'. Yvonne Iturgaiz

Taxistas de toda Bizkaia podrán operar desde esta tarde en el aeropuerto por un foro de transición energética

La Diputación publica una orden con medidas «excepcionales» en la que también permite que las licencias de municipios próximos carguen en el BEC entre mañana y el jueves

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Lunes, 17 de noviembre 2025, 09:46

Comenta

La Diputación está inmersa en una nueva regulación del taxi para evitar que los usuarios se queden sin transporte en momentos de gran afluencia en ... el aeropuerto, la terminal de cruceros y el BEC. La idea es tener lista la norma foral a mediados del próximo año, pero hasta entonces los eventos masivos seguirán moviendo a miles de personas por esas zonas estratégicas. El Departamento de Transportes, Movilidad y Turismo ya autorizó «de forma extraordinaria» a taxistas que no operan en 'La Paloma' a hacerlo los pasados 20 y el 22 de mayo, la víspera y el día siguiente el partido de la final de la Europa League, y volverá a hacerlo esta semana tanto en el aeródromo como en el Bilbao Exhibition Centre.

