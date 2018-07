Los taxistas de Bizkaia mantienen el pulso y vuelven hoy a la huelga

Los taxistas vascos ven cada vez más próxima la solución a su cruzada contra las licencias VTC, de las que se valen gigantes como Uber o Cabify para hacerles competencia. Tras la huelga de ayer en casi toda España, y que paralizó el servicio en Bizkaia y en todo Euskadi, el sector ha arrancado compromisos al Ministerio de Fomento. «Pero va demasiado lento», criticó el presidente de la Federación Vasca de Taxistas, Borja Mussons. Por eso, hoy mantendrán un paro total en el territorio hasta medianoche, tal y como estaba previsto. Y no es tanto por los entendimientos a los que han llegado sus compañeros en Madrid, como por la falta de concreción y los ritmos que se plantea el Ejecutivo -una declaración política el viernes, y un marco normativo en septiembre-, a quien urgen para poner coto al 'enemigo' cuanto antes.

Es verdad que ese enemigo no es muy potente aquí. Según datos facilitados ayer por el Gobierno vasco, en Euskadi hay 2.121 licencias de taxi (para, prácticamente, otros tantos autónomos, aseguran en el sector), de las que 1.229 están en Bizkaia. Mientras, existen únicamente 83 vehículos con conductor, los famosos VTC. De ellos, 20 en Bizkaia. La cifra no le cuadra a Mussons, que cree que existe una decena más. En cualquier caso, supera el ratio de un VTC por cada treinta taxis que marca la legislación pero que, tras diversos vaivenes legislativos y judiciales, se ha desfasado. Aunque no tanto como en lugares como Madrid, donde hay cerca de 4.000 vehículos tipo Uber.

Aquí, en Euskadi, ni Uber ni Cabify han pedido licencias de este tipo, aseguró ayer el Ejecutivo vasco. Así que los vehículos VTC parecen mantener su esencia. «Es gente que se dedica, por ejemplo, a poner un coche para una boda y llevar a los novios, o un chófer que viene a buscar a alguna personalidad...», explica Mussons. El problema llegó cuando gigantes tecnológicos se empezaron a valer de esa figura para, a través de aplicaciones informáticas, «suplantar al taxi». Y eso es una «competencia desleal» porque los VTC ni son un servicio público ni están sujetos a la estricta regulación municipal que regula a los taxis.

El problema en ciertos lugares, como Madrid o Barcelona, es formidable porque las plataformas ya están muy implantadas. En Euskadi no. Y lo que está pretendiendo ahora el sector es cerrar esa puerta. «En Bizkaia ya hay 300 solicitudes en la Diputación», asegura Mussons, que fueron presentadas entre 2013 y 2015, un periodo de «vacío normativo». De hecho, incluso las competencias están dispersas. Expertos del Ayuntamiento de Bilbao recuerdan que, en principio, se trata de un negociado estatal que fue traspasado al Gobierno vasco y que éste, finalmente, delegó en las diputaciones.

En cualquier caso, la huelga que arrancó ayer a las seis de la mañana y finalizará hoy a medianoche lo que pretende es frenar la llegada de las VTC a Bizkaia y a Euskadi, garantizar que se cumpla el ratio legal de 1/30, y que los vehículos con conductor sean eso, y no un remedo de los taxis.

Protesta hasta Bilbao

Según asegura el sector, el seguimiento al paro fue «total». Mejor dicho, «casi total», porque «siempre hay algún díscolo», explica el presidente del colectivo. Los efectos más evidentes se dieron en el aeropuerto de Loiu, donde se concentraron cerca de 300 vehículos para que se visualizase la protesta. Desde allí la mayoría salieron en caravana hasta el centro de Bilbao poco antes de las once de la mañana. La protesta provocó notables retenciones ya que ocupaban los tres carriles de la autovía circulando a velocidades entre los 10 y los 20 kilómetros por hora. El colapso circulatorio movilizó a la Ertzantza, que multó a la media docena de vehículos que encabezaban la marcha. Entre ellos, el de Mussons, por conducción temeraria, con una sanción de 6 puntos y 500 euros. «La Policía vasca no mostró ninguna empatía con nosotros, todo lo contrario que la municipal, que nos ha guiado, ordenado y dirigido en cuanto entramos en Bilbao». Eso no impidió, claro, que se viviesen colapsos en las calles de la villa durante el mediodía.