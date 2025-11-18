Los taxistas de Bilbao se preparan para la movilización «histórica» contra Uber y Cabify La Federación Vasca del Taxi ha convocado este martes un paro y manifestaciones por las calles para denunciar la «impunidad» de los servicios VTC)

Silvia Osorio Martes, 18 de noviembre 2025, 08:12 | Actualizado 08:22h. Comenta Compartir

Los taxistas de Bilbao están en pie de guerra. La Federación Vasca del Taxi (UPTA) ha convocado entre las 9.00 y las 12.00 horas de este martes un paro y manifestaciones por las calles de Bilbao para denunciar la «impunidad» de los servicios VTC (Vehículos de Transporte con Conductor). Se espera una movilización «histórica» contra empresas como Uber y Cabify, que circulan a diario por Bizkaia.

Antes de las 8 de este martes decenas de profesionales del taxi han aparcado sus vehículos en el parking del centro comercial Bilbondo. Allí se organizará la caravana. Se espera que lleguen también compañeros de profesión de otras provincias.

Por su parte, 1uienes acudan a pie se concentrarán a las 8:30 en dos puntos: Juan de Garay 47 para los grupos impares y Sabino Arana esquina Zunzunegi para los pares.

Según anunció UPTA Euskadi, esta medida tiene como objeto denunciar la «absoluta inactividad de la Administración Pública, en especial, de la Diputación Foral de Bizkaia y del Ayuntamiento de Bilbao, en la inspección y control de los servicios de VTC». «A pesar de que desde la Federación Vasca del Taxi se lleva reclamando a la Diputación Foral de Bizkaia que ante los continuos incumplimientos que llevan a cabo las VTCs realice las inspecciones pertinentes, nos encontramos con que la Administración, lejos de llevar a cabo cualquier tipo de inspección, continúa permitiendo que se presten los servicios VTC infringiendo claramente la normativa de aplicación», señalaron.

Temas

UBER

Cabify

Bilbao

Audiencias