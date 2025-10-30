Estos son los 'tardeos' de Bilbao para pasárselo de miedo en Halloween San Mamés y varias discotecas y pubs de la villa acogen este viernes y sábado fiestas de lo más terroríficas siguiendo la moda de salir de farra a la hora de la siesta

Silvia Osorio Jueves, 30 de octubre 2025, 13:06 | Actualizado 13:30h. Comenta Compartir

Halloween es una fecha marcada en el calendario para numerosos jóvenes. Las fiestas de disfraces se suceden en las discotecas de las ciudades de todo el planeta y, en el caso de Bilbao, con los 'tardeos' que siguen en auge, hay varias opciones para elegir y disfrutar de la juerga entre muertos, santos, brujas y otros personajes de lo más terroríficos.

La temporada de 'tardeos' en la villa ha arrancado fuerte. La oferta de esta fórmula de ocio que consiste en salir de juerga a la hora de la siesta es cada vez más amplia y, de hecho, se ha extendido a los viernes. Sigue siendo un auténtico furor. Se trata de un fenómeno que ha implicado un cambio de hábitos y por el que han optado varias generaciones -el rango de edades es amplio, de entre 30 y 50 años- para salir de marcha con la cuadrilla y evitar trasnochar para aprovechar el día siguiente más despejado.

Para este 31 de octubre y 1 de noviembre, la capital vizcaína se zambulle en la fiesta para pasarlo de miedo. Las entradas para las diferentes fiestas se pueden en la página web habitual. Son los siguientes:

- San Mamés: Salseo Bilbao hace doblete en el estadio bilbaíno, que ya ha acogido varios 'tardeos' XXL. Hay fiesta este viernes, desde las 19.00 horas y hasta las 2.30 horas, y el sábado 1 de noviembre, en el mismo horario. Las entradas han volado pero aún quedan para ambos días, con precios que oscilan entre los 27,50 y los 50 euros.

- Moma: La discoteca de Rodríguez Arias se llenará de personajes y ambiente terrorífico este sábado 1 de noviembre (de 18 a 00 horas) de la mano de Bilboleo. Aún hay entradas a la venta, a 15 euros. Habrá juegos y música en directo.

- La Ribera:: Countdown Parties organiza una tarde divertida pero espeluznante en el local bilbaíno. Se premiarán los disfraces más originales. Todavía es posible comprar entradas a 25 euros.

- Bombón: sábado 1 de noviembre. De 18.00 a 23.35 horas. Solo queda tíques de 'última llamada' a 15 euros. Destinada a jóvenes de entre 25 y 38 años.

- Budha: sábado 1 de noviembre. De 18 a medianoche. Quedan entradas a 10, 12 y 15 euros.

- Velvet: sábado 1 de noviembre. La fiesta arrancará a las 18.00 horas y se alargará hasta la hora de cierre del local, las 6 de la madrugada. Entradas a 10 euros.

'Mega tardeo' en el BEC el 27 de diciembre

Para despedir el año, habrá otro 'mega tardeo' el 27 de diciembre en la sala Cubec! del Bilbao Exhibition Centre (BEC) de la mano de Salseo Bilbao. «Prepárate para vivir la fiesta más épica estas navidades», aseguran los promotores. Habrá bandas en directo, DJs nacionales y locales. En cuanto a las entradas los precios van de los 20 euros hasta los 50 para los pases VIP, con acceso al escenario, terraza y barra privada.