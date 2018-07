Cruz Roja impartirá cursos de primeros auxilios y reanimación en 20 playas vizcaínas Un grupo de personas mayores atiende a las instrucciones del formador en la playa de Ereaga. / PEDRO URRESTI Los talleres también ofrecerán recomendaciones centradas en los riesgos del sol, del agua y la protección del medio ambiente XABIER GARMENDIA Jueves, 12 julio 2018, 13:56

«¿Os acordáis de aquella canción de los Bee Gees? 'Stayin' alive, stayin' alive, ha, ha, ha, ha...'. Pues hay que hacer compresiones a ese ritmo». Tal vez parezca una tontería, pero recordar ese truco puede ayudar a salvar una vida. Así se lo hacía saber Aitor Robles, formador de la Cruz Roja, a un grupo de personas mayores que esta mañana practicaban técnicas de reanimación cardiopulmonar en la playa de Ereaga ante la atenta mirada de algunos paseantes.

La llegada del verano y sus altas temperaturas contribuyen a que se eleve el riesgo de percances en las playas: mareos, golpes de calor, ahogamientos, paradas cardiorrespiratorias... Por ello, la Cruz Roja va a ofrecer 20 jornadas de sensibilización en otros tantos arenales vizcaínos de forma completamente gratuita. En ellas se darán talleres de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, pero también recomendaciones centradas en los riesgos del sol, del agua y la protección del medio ambiente.

La iniciativa está abierta a todo el que quiera, pero se dirige especialmente a las personas mayores, ya que pertenecen al colectivo más vulnerable. Cinco de ellos han tenido hoy el privilegio de asistir a la primera clase práctica en la playa getxotarra. Para Tina Agüero, vecina de Barakaldo y voluntaria de la Cruz Roja, es una idea «necesaria y, sobre todo, útil». «Siempre está bien saberlo porque nunca sabes cuando vas a necesitar ayudar a alguien», comenta.

Al detalle ¿Qué? Talleres de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, y recomendaciones centradas en los riesgos del sol, del agua, lesiones causadas por animales marinos y protección del medio ambiente. ¿Dónde? En las playas de La Arena (Muskiz); Las Arenas, Ereaga, Arrigunaga y Gorrondatxe (Getxo); Barinatxe y Arriatera (Sopela); Plentzia; Gorliz; Bakio; Aritzatxu (Bermeo); Laidatxu (Mundaka); Toña (Sukarrieta); Laida y Laga (Ibarrangelu); Ea; Isuntza y Karraspio (Lekeitio); y Arrigorri (Ondarroa). ¿Cuándo? A partir del 15 de julio.

Agachada en la arena, Tina practica con un muñeco y rápidamente se aprende la lección de memoria. «30 compresiones con las manos en el centro del pecho y después, dos insuflaciones», ilustra. A su lado, Nela Vargas, de Cruces, le indica que haga más presión entre sus dedos. Ella ya ha hecho un curso de primeros auxilios, pero no le importa repetir la experiencia «porque nunca está de más recordar las nociones básicas». «Jamás he tenido que actuar en una situación tan grave, pero cuando veo un simple mareo en la calle, me acerco a ayudar sin pensarlo», dice.

Lo que nunca había practicado hasta hoy Nela era el uso del desfibrilador, un aparato cada vez más presente en sitios públicos -en estaciones de metro, centros comerciales...- y que, en un primer momento, «parece muy difícil de usar». Sin embargo, hoy ha comprendido que no lo es tanto, ya que su diseño es perfectamente comprensible para todos. «Sale una voz que te indica todo lo que tienes que hacer. Hasta que no pite no hay que soltar la descarga», describe.