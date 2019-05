«Taichi, gimnasia... a los 80 años. ¡Qué cosas tiene mi novio!»

Hace unos años, unos científicos del King's College de Londres y de la universidad de Birmingham, dos entidades educativas de mucho prestigio, estudiaron a un grupo de ciclistas aficionados que hacían una media de 150 kilómetros por semana en sus bicicletas. Los había de todas las edades, desde veinteañeros hasta un grupo especial: eran jubilados, algunos de ellos pasados los 80 años. Los resultados, comparándolos con personas de esa misma edad pero sedentarias, fueron asombrosos. Las células T de la sangre, que indican la capacidad de nuestro sistema inmunitario para combatir las infecciones, estaban al mismo nivel en estos octogenarios que en alguien de 20 años. También se comprobó que estos deportistas aficionados no perdían masa muscular ni fuerza, ni ganaban grasa corporal, que son los síntomas habituales del envejecimiento. Algunos mayores incluso tenían los niveles de colesterol de alguien 60 años más joven.

No es el único estudio que concluye que la gente que hace ejercicio parece más joven y que, de hecho, practicar deporte puede frenar el envejecimiento. En pocas palabras, los 80 pueden ser los nuevos 20. Y prueba de ello son las personas que cada año desde 1.986 participan en el programa 'Salud para Personas Mayores' impulsado por el Área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao, que hoy han celebrado la fiesta de fin de curso en el Arenal. Este curso 2.892 personas de 70 a 90 años, el 88% mujeres, han tomado parte en esta iniciativa, distribuidas en 102 grupos. Se han animado, un par de días a la semana, una hora cada día, a desentumecer sus músculos para ganar en motricidad, coordinación y fuerza. «A medida que nos hacemos mayores, las dos formas de ejercicio más importantes son los aeróbicos o cardio, que hacen que el corazón bombee y el sudor fluya, y los entrenamientos de fuerza para evitar el declive del aparato óseo y muscular por la edad. El objetivo de este programa es mantenerse con calidad de vida el mayor número de años posible«, señala Álex González, coordinador del mismo.

Mª Luisa Soldevilla, 80 años, y César Martín, 82, matrimonio que ha pasado con creces las bodas de oro, residentes en San Adrián, siguen atentos las indicaciones de la monitora desde la primera fila. «No hemos sido deportistas, pero ahora es otra cosa, nos obligamos a estar activos. Sin ir más lejos, él hace taichi, yoga, gimnasia... ¡qué cosas tiene mi novio!», comenta esta mujer dándole una cariñosa colleja a su marido. «Nuestras dos nietas nos mantienen muy activos, hoy me he levantado una hora antes porque vienen a comer a casa y no quería perderme esta fiesta de fin de curso, pero nosotros ponemos de nuestra parte. Juntos siempre que podemos. ¿Y sabe cómo llevamos 51 años casados y dos y medio de novios?«, comenta Mª Luis dando un giro. «Con chispa y callándonos», señala su marido. «Ella tiene algo más de genio y cuando lo saca... yo me callo. Y pasa».

«He estado en el Deportivo y vengo seguida, sin ducharme. Tengo a mi marido con cáncer y yo tengo que evadirme un poco. Vengo a gimnasia para estar en forma, para salir un poco de casa y para hacer amistades», enumera como una retahíla Sabina Muñoz, 73 años, de San Ignacio. «Además, María, la monitora que tenemos, es un cielo y no le podemos fallar». Feli del Val, Paz Camaño y Raquel Fernández dicen que hacen deporte «para poder coger con comodidad una cosa que se te ha caído, para subir una escalera con agilidad...». Feli matiza: «Yo lo hago por mi salud, para sentirme bien. Y para ejercitar la memoria también. Hay secuencias de ejercicios que tenemos que recordar y eso nos viene bien». «Hay pocos hombres. A mi marido le tenía que traer, a ver si se mueve el pobre. Ahora su médica le ha mandado andar», sostiene Raquel. «Hoy no era obligatorio venir, pero venía el alcalde a agradecernos nuestra participación y no hemos faltado», resumía Paz.

Francisco Macías y María Teresa Álvarez, 84 y 81 años respectivamente, van, «además de dos horas a la semana a la gimnasia del Ayuntamiento, al baile los sábados y los domingos, a La Casilla, al de Bolueta y a Otxarkoaga. Paso dobles, tangos, bachatas, rumbas... Tenían que ponernos en Santutxu, que no hay nada», explican. «Yo dejo de hacer ejercicio y estoy torpe», apunta María Teresa. «A mí me ha gustado jugar a la pelota, andar en bici algo en el pueblo... pero poco más, eso de ir a un gimnasio no sabemos ni lo que es», le acompaña Francisco. «No se puede ser sendentario. No decimos que no debamos tener nuestros ratos de reposo, somos muy mayores y también nos hacen falta, pero hay que darle a la vida un poco de alegría y optimismo, y nada de pensar que no estamos ahí para nada, nosotros todavía podemos hacer cosas. Nada de cremitas para no envejecer, hay que hacer ejercicio«, concluye esta pareja, que tampoco falta nunca a la comida de confraternización que el Ayuntamiento organiza en Navidad para agasajar a los integrantes de este programa.