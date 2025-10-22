El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un avión de Iberia, ajeno a esta información, toma tierra en Loiu, en una imagen de archivo. Ignacio Pérez

Susto en un avión con destino Bilbao: chocan con un ave de gran tamaño y regresan a Madrid de urgencia

Los pasajeros llegaron finalmente a Loiu con algo más de tres horas de retraso, tras cambiar de aparato por los daños sufridos

Josu García

Josu García

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:46

Comenta

Un avión de Iberia que se dirigía a Bilbao desde Madrid tuvo que regresar de urgencia a la Barajas tras sufrir un aparatoso choque con ... un ave de gran porte durante la maniobra de despegue. En un primer momento se pensó que podría tratarse de un buitre, pero fuentes de la compañía han asegurado a EL CORREO que fue un ave, posiblemente de un tamaño notable, pero que no se trató de un buitre (la rapaz más temida por los pilotos por su espectacular envergadura y peso). Afortunadamente, el incidente quedó en un susto. Sucedió ayer.

