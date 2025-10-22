Susto en un avión con destino Bilbao: chocan con un ave de gran tamaño y regresan a Madrid de urgencia

Un avión de Iberia que se dirigía a Bilbao desde Madrid tuvo que regresar de urgencia a la Barajas tras sufrir un aparatoso choque con ... un ave de gran porte durante la maniobra de despegue. En un primer momento se pensó que podría tratarse de un buitre, pero fuentes de la compañía han asegurado a EL CORREO que fue un ave, posiblemente de un tamaño notable, pero que no se trató de un buitre (la rapaz más temida por los pilotos por su espectacular envergadura y peso). Afortunadamente, el incidente quedó en un susto. Sucedió ayer.

Todo discurría con algo de retraso pero con normalidad a bordo del vuelo IB435 con destino Bilbao. Eran poco más de las cuatro de la tarde. Los pasajeros, alrededor de un centenar, se acomodaron en el 'Airbus 319' para despegar. La aeronave, matrícula EC-KUB, afrontó la carrera por la pista de Barajas y durante la maniobra para elevarse y alcanzar la altura de crucero sufrió el impacto de un ave.

Parece ser que algunos pasajeros se percataron del choque, mientras que para otros pasó desapercibido. La tripulación, sin embargo, fue plenamente consciente y, tras diversas comprobaciones, decidió regresar a Madrid para que el avión fuera revisado, como se suele hacer por protocolo.

El avión volvió a tomar tierra 35 minutos después. Los sorprendidos pasajeros abandonaron la aeronave y tuvieron que esperar dos horas hasta que Iberia fletó un vuelo de reposición con otro aparato diferente, en este caso un avión algo más grande, un 'Airbus 320'. El '319' quedó en revisión y control de daños. Todavía hoy no ha volado, así que es probable que se estén solventando algunos problemas mecánicos.

De nuevo, los viajeros afectados despegaron de Barajas a las 18.57 horas y llegaron, al fin, a Loiu a las 20.05 horas, 3 horas y diez minutos después de lo inicialmente previsto.

Radar en Loiu

Los choques con aves en Madrid suelen ser relativamente frecuentes. También en Bilbao. De hecho son los dos aeropuertos más conflictivos de España en este aspecto. Y ambos tienen buitres en su entorno. El último incidente llamativo en Barajas sucedió este verano, a comienzos de agosto. Un avión 321 de Iberia recién estrenado sufrió serios daños, tanto en su morro como en uno de los motores. Las imágenes fueron muy llamativas por la magnitud del agujero que el choque con un buitre dejó en la zona del radar meteorológico del aparato.

En Bilbao, el año más delicado en cuanto a impactos con aves de gran tamaño fue 2018. Hubo varios casos. El más recordado obligó a un avión de Vueling a regresar a 'La Paloma' con un motor inutilizado por la absorción de un buitre. Posteriormente, Loiu se convirtió en el primer aeropuerto de España en contratar un radar de aves. A día de hoy, los incidentes de este tipo se han reducido y este instrumento sigue aportando información sobre la presencia de aves en la zona.