Suscriptores de EL CORREO On+ pasan una tarde entre bambalinas con 'Fidelio' en el Euskalduna

Los suscriptores de EL CORREO on+, sobre el escenario del Euskalduna. Los seis ganadores del concurso para asistir al ensayo general de la ópera también fueron testigos de los prolegómenos del espectáculo

No todo el mundo puede decir que ha asistido al ensayo general de una ópera. Pero los seis suscriptores de EL CORREO On+ que acudieron el miércoles por la tarde al Palacio Euskalduna tras ganar el concurso para ver 'Fidelio' lo han conseguido. Y no era para menos. No sólo se trataba de ver la representación musical organizada por la ABAO. También pudieron asistir a los prolegómenos del espectáculo entre bambalinas, casi como si formaran parte del grupo de artistas y profesionales que se encargan de dar vida a los personajes de la única ópera compuesta por Ludwig van Beethoven (1770-1827).

Precisamente, la visita guiada a través de los entresijos de 'Fidelio' fue una experiencia que los seis suscriptores de On+ no van a olvidar con facilidad. Estuvieron presentes cuando comenzó a andar la maquinaria que ponía en marcha el ensayo general. «Nos lo explicaron todo genial y la representante de la ABAO que nos atendió fue encantadora», destaca Berta Lejarza, una de las ganadoras del concurso de EL CORREO, que acudió al Euskalduna junto con su madre.

Incluso pudieron hablar con algunos de los responsables de los departamentos técnicos y artísticos de la ópera. Como el diseñador de vestuario Pedro Moreno, ganador de dos premios Goya, que les mostró los harapos de los presidiarios hechos de lino auténtico atrezado con cera virgen. «Nos comentó que los modelos los había hecho él mismo y que la obra de Chillida había sido una gran inspiración», recuerda Berta.

En total, el departamento de sastrería debía vestir a los 35 hombres y 30 mujeres, además de los siete cantantes solistas, de los que consta este montaje creado por José Carlos Plaza, distinguido con el Nacional de Teatro en tres ocasiones. Pero después, hay que maquillarlos. Y Berta fue testigo de la velocidad a la que trabajan estas profesionales. «Me llamó la atención que empezaran a prepararlos tan sólo media hora antes de que comenzara el ensayo general. No sabía que podían ser tan rápidas», cuenta con admiración la suscriptora de On+.

Tras las visitas a los camerinos, los ganadores pudieron conversar con varios artistas de la obra, ambientada a finales del siglo XVII en Sevilla y protagonizada por la joven Leonora, interpretada por la soprano rusa Elena Pankratova, que se disfraza de hombre para sacar a su marido de la cárcel. «Conocimos a Mikeldi Atxalandabaso (que encarna a Jaquino). Estuvo simpatiquísimo con nosotros. Incluso nos hicimos una foto con él», comenta Berta que a esas alturas no pensaba más que en ver la ópera con música interpretada por la Sinfónica de Bilbao bajo la dirección de Juanjo Mena (Vitoria, 1965), una batuta de prestigio internacional,

Después, el grupo se trasladó al escenario donde tendrá lugar la función número 1.000 de la ABAO que se representará este sábado, a las 19.30 horas, además del martes y viernes de la semana que viene, así como el lunes 3 de diciembre. Allí pudieron contemplar una piedra de 1.500 kilos de peso bajo la que acontece la trama de 'Fidelio'. «Era imponente. Nosotros la vimos desde una esquina, pero cuando la contemplas desde las butacas del público transmite una sensación de opresión que es lo que querían transmitir los responsables de la ópera», describe la usuaria de la web de EL CORREO que salió encantada de la experiencia. «Nos gustó muchísimo y disfrutamos un montón. Después de esto me voy a apuntar a todos los concursos de EL CORREO», asegura entre risas.

