El Supremo zanja la polémica: los interinos pueden ser despedidos sin indemnización Rechaza que su cese pueda equipararse al del personal fijo o al de otros temporales EL CORREO Viernes, 29 marzo 2019, 08:16

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) agitaró hace dos años y medio el mercado laboral español con una polémica sentencia, un debate que ahora ha sido zanjado por el Tribunal Supremo, que ha dictaminado que los interinos no tienen derecho a percibir indemnización alguna en caso de ser despedidos. Tampoco los de larga duración. La resolución, dictada por el pleno de la Sala de lo Social, determina que no cabe «otorgar indemnización alguna por el cese regular del contrato de interinidad, no solo la que calcula la sentencia [recurrida] con arreglo a los 20 días del despido objetivo, sino, incluso, con arreglo a los 12 días» que el Estatuto de los Trabajadores fija para los contratos de obra o servicio y acumulación de tareas, según ha adelantado 'Cinco días'.

El pronunciamiento europeo abrió un profundo debate en nuestro país al sugerir que era discriminatorio que los empleados temporales recibieran una indemnización inferior a la de los fijos. Una posición que llevó a algunos a afirmar que desde la justicia comunitaria se empujaba a España a avanzar hacia el contrato único. Sin embargo, después de que el propio TJUE enmendara su criterio, el Supremo ahora se reafirma en la posición que hasta 2016 se había sostenido en torno a estos trabajadores temporales de la Administración.