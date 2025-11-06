El Supremo cierra otra puerta a las monjas cismáticas de Belorado

Las monjas cismáticas de Belorado siguen en su convento, en ese tiempo de gracia que les ha concedido el aplazamiento del desahucio en tanto se ... resuelven los recursos, pero, mientras, se les van cerrando más y más puertas legales. La más reciente corresponde al litigio que emprendieron en los tribunales madrileños contra el Ministerio del Interior, que había denegado la inscripción de las entidades Monasterio de Santa Clara de Belorado y Monasterio de Santa Clara de Derio como asociaciones civiles. Era un paso importante para las exclarisas, ya que esa posibilidad de transformarse de manera oficial las legitimaba para reclamar la propiedad de los edificios, pero sus posteriores recursos no han dado fruto: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó su impugnación de la negativa ministerial y, ahora, el Supremo ha inadmitido a trámite su recurso de casación contra esa sentencia.

«Un caso como el presente podrá tener indudable notoriedad pública, pero la que ahora se valora es otra notoriedad», argumenta la providencia del alto tribunal, en referencia a que el recurso de las religiosas no ha justificado el interés del caso para la formación de jurisprudencia, un requisito necesario en este tipo de acciones legales. Es decir, deberían haber desarrollado por qué «el caso y lo que en él se ventila tiene la suficiente relevancia». Asimismo, reprocha, tampoco han indicado «en qué consiste el aparente error» en la interpretación o aplicación de la doctrina. Ante esta falta de justificación, no admite el recurso e impone las costas a las exclarisas, con un límite de dos mil euros.

Apadrinar árboles

La oficina del comisario pontificio ha acogido la decisión del Tribunal Supremo con la lógica satisfacción, al entender que «confirma de modo definitivo la validez del nombramiento» de Mario Iceta como representante legal y administrador de los conventos de la comunidad, así como la «definitiva imposibilidad de transformación de las entidades canónicas en asociaciones civiles». A través de un comunicado, los representantes del arzobispo han manifestado su confianza en que «la Administración de Justicia ponga fin a este doloroso asunto conforme a Derecho« y han manifestado de nuevo «su preocupación por las monjas mayores que no incurrieron en cisma».

El nuevo revés judicial ha coincidido con la enésima iniciativa original de las exclarisas, que han puesto en marcha una campaña de apadrinamiento de acebos, con la que esperan mitigar en parte esa «difícil situación económica» que la condena a costas no hará más que empeorar. Por 50 euros, ofrecen lo siguiente: «La plantación de un árbol desde cero, poda, riego y cuidados. Recibirás una foto o video cada seis meses, el árbol llevará tu nombre y será un trozo de tu corazón en el monasterio». Según su portavoz, este nuevo proyecto «no solo contribuirá a cubrir gastos básicos y facturas esenciales, sino que también simboliza el compromiso con la tierra, la esperanza y la continuidad de una historia monástica que se niega a desaparecer».