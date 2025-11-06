El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las monjas cismáticas atienden a los medios en el convento de Belorado. Jordi Alemany

El Supremo cierra otra puerta a las monjas cismáticas de Belorado

El tribunal no ha admitido el recurso de casación presentado por las exclarisas, que peleaban para que su comunidad fuese inscrita como asociación civil

Carlos Benito

Carlos Benito

Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:43

Comenta

Las monjas cismáticas de Belorado siguen en su convento, en ese tiempo de gracia que les ha concedido el aplazamiento del desahucio en tanto se ... resuelven los recursos, pero, mientras, se les van cerrando más y más puertas legales. La más reciente corresponde al litigio que emprendieron en los tribunales madrileños contra el Ministerio del Interior, que había denegado la inscripción de las entidades Monasterio de Santa Clara de Belorado y Monasterio de Santa Clara de Derio como asociaciones civiles. Era un paso importante para las exclarisas, ya que esa posibilidad de transformarse de manera oficial las legitimaba para reclamar la propiedad de los edificios, pero sus posteriores recursos no han dado fruto: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó su impugnación de la negativa ministerial y, ahora, el Supremo ha inadmitido a trámite su recurso de casación contra esa sentencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2

    Más de cien motoristas despiden en su barrio de Altamira al joven fallecido en accidente
  3. 3

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  4. 4 El emotivo pasillo de honor de los hinchas del Newcastle a la afición del Athletic en la salida del estadio
  5. 5 La denuncia del joven vizcaíno que se quedó tetrapléjico en una piscina
  6. 6 Lucas, de Andy y Lucas, ahogado por las deudas: «Tiene 5.000 euros al mes en hipotecas y debe 400.000 al banco»
  7. 7

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  8. 8 Las lágrimas del canterano Hierro y su familia por su debut con el Athletic: «Ha sido una locura»
  9. 9

    Otegi defiende un modelo «nórdico» para la Ertzaintza e invita a fijarse en las series: «No sacan todo el rato la pistola»
  10. 10

    Las promesas brillan: Selton y Hierro debutan y la grada corea el nombre del primero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Supremo cierra otra puerta a las monjas cismáticas de Belorado

El Supremo cierra otra puerta a las monjas cismáticas de Belorado