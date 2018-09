«Suena feo, pero la ropa sigue delatando el estrato social» No es ganchillo, aunque lo parezca, sino papel fresson con el que preparó Salas el vestido./ / Pedro Urresti Alejandro Salas. Diseñador El ganador del concurso de vestidos de papel de Güeñes se pasó la niñez «jugando con cremalleras y botones y vistiendo #a muñecas» LUIS GÓMEZ Lunes, 10 septiembre 2018, 00:04

Tiene 34 años, es de Lau-kariz y se ha llevado el premio gordo del certamen internacional de Güeñes, que cumple su 60º aniversario. Salas hizo un trampantojo, porque su modelo, aunque parezca de ganchillo, está confeccionado con papel fresson.

- ¿No se atreve todavía a hacer ropa de verdad?

- Tengo en mente presentarme este año a un concurso y hacer una colección de ropa para mujer.

- ¿La confección de vestidos en papel entraña una mayor dificultad?

- Claro. Pese a tratarse de un material que da muchas posibilidades, es muy poco resistente. Y luego tampoco podíamos utilizar pegamentos ni grapas. ¡Todo debía ir cosido o ensamblado a mano!

- ¿Cómo se cose el papel?

- Yo he utilizado la técnica del ganchillo. El punto es una buena solución para confeccionar un vestido con este formato.

- ¿Cuántas horas le ha llevado?

- Bastante tiempo. Entre mes y medio y dos meses. Echaba todos los días en mis ratos libres dos, tres... ¡y hasta cuatro horas! ¡Lo que podía!

- ¿Son vestibles estos diseños?

- ¡Yo no saldría con ellos a la calle, sobre todo en Bilbao donde llueve todo el rato!

- ¿Se quedan en para usar y tirar?

- Son más que nada de exposición. Las modelos tenían que andar con muchísimo cuidado, pero todas se portaron muy bien. Algunas... ¡no podían ni sentarse!

- Vaya faena.

- Estaban las pobres quietas, esperando a entrar o a salir de la pasarela. También depende del diseño que hagas, pero a última hora todos andábamos dando puntadas y las modelos preguntándose '¿me entra o no me entra?' y advirtiéndonos de que no les pegásemos un pisotón.

- ¿Vestía a muñecas de niño?

- Sí. Mi abuela, mi madre, mi tía... ¡Toda mi familia tenía tiendas de telas en Bilbao! La de la tía era la de 'Don Peso'. Jugaba con cremalleras y botones. Me daban trapitos y retales y luego les veía hacer punto.

- ¿Qué le decían sus amigos?

- Que me dedicara a esto. Me animaban porque me veían potencial.

- ¿Quién le viste?

- Me he hecho alguna cosita, pero tampoco creas que me hago mucha ropa. Soy un poco vago.

- ¿Qué transmite la ropa?

- Personalidad, ¿no? ¡Y el estado de ánimo de cada momento! También refleja en qué grupo desea ubicarse cada uno. Denota el estrato social.

- ¿Sigue siendo clasista?

- Aunque suene feo decirlo, la ropa delata cómo se ve uno y cómo le gusta que le vean los demás.

- ¿Habla de nosotros?

- ¡Eso es!

- ¿Dialoga con las prendas?

- Sí. Son una forma de expresión.

- ¿Se ve con futuro en este mundo?

- Claro que sí. Ja, ja.

- ¿Pero no hay demasiada oferta?

- Hombre, intentar competir con Inditex u otra multinacional, lo veo muy difícil. Yo apuesto más por la exclusividad y el trabajo artesanal.

«Haría ropa cara»

- ¿Qué futuro le espera a los nuevos diseñadores?

- Quien meta pico y pala, podrá llegar donde quiera. Esta es una carrera de fondo. Es un mundo complicado. Pero en todos los negocios te encuentras mucha competitividad y gente preparada.

- De poder elegir, ¿escogería hacer ropa barata o cara?

- Yo, cara.

- ¿Por qué?

- Es más exclusiva y los materiales, más nobles y mejores. Es mejor centrarse en algo pequeño, pero con tu sello personal. Claro que no todo el mundo tiene acceso a comprar este tipo de prendas, pero sí que hay mercado en lo que es más exclusivo.

- Ahora los tiros van por otro lado. Se tiende más a lo barato.

- China viene pegando superfuerte y en India, la mano de obra es superbarata. Es imposible competir.

- ¿Por qué casi toda la gente viste hoy en día igual?

- ¿De verdad lo cree?

- Parecemos ir uniformados.

- Existen los dictados de la moda, pero hay mucha libertad para ponernos lo que nos dé la gana. Hay numerosas tribus urbanas y estilos.

- ¿A cuál pertenece?

- Yo ya estoy mayor para meterme en una tribu. Me gusta ir normalillo, con un toque, sin más.

- ¿Prefiere vestir o desnudar?

- Ja, ja. Yo prefiero desnudar, claro.

- ¿Qué cuerpos son más difíciles de trabajar: los de los hombres o los de las mujeres?

- Los femeninos. Tienen más volúmenes.

- ¿Las tendencias son patrimonio de los creadores o la calle impone su criterio?

- Van un poco de la mano. La gente necesita referencias pero, por mucho que te marquen, si a la gente no le gusta o no lo compra...