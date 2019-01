El soterramiento de Feve en el barrio de Zorroza se debatirá en el próximo pleno Vecinos de Zorroza protestan en demanda del soterramiento de las vías de Renfe ancho métrico, la antigua Feve. / Borja Agudo El grupo municipal del PP considera que «no ha cambiado nada, salvo otra foto con un nuevo ministro» ITSASO ÁLVAREZ Sábado, 26 enero 2019, 00:22

El soterramiento de las líneas de Feve en el barrio de Zorroza tendrá protagonismo en el próximo pleno del Ayuntamiento de Bilbao, previsto para el día 31. El pasado miércoles el alcalde, Juan Mari Aburto, y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, firmaron en Madrid el protocolo de intenciones que «garantiza» el soterramiento de los trenes al paso por Zorroza y la construcción de una estación a 300 metros de la actual. Un compromiso, dijeron, que permitirá que el proyecto, valorado inicialmente en 70 millones de euros, empiece a quemar etapas antes del 30 de junio, cuando se plasmen finalmente las asignaciones presupuestarias. Ambas administraciones acordaron financiarlo al 50%. Este plan había estado sometido hasta ahora a los vaivenes electorales y la firma entre ambas Administraciones, además de Adif, aleja el fantasma de que futuros cambios de gobierno conviertan la firma en papel mojado como ha ocurrido tantas veces.

No obstante, el grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bilbao presentará una moción en el próximo pleno para abordar este asunto. «No parece que haya cambiado nada en relación a la situación que ya existía en marzo pasado, cuando el alcalde se fotografió con el ministro Íñigo de la Serna para este mismo asunto», avanzó ayer el portavoz conservador, Luis Eguiluz. «Sí ha cambiado que nos va a llegar más dinero», pero lamenta que «se ha perdido un año, lo cual no habría pasado si el PNV no hubiera hecho la gracia de descabalgar al PP del Gobierno de España».

A este respecto, la asociación de vecinos del barrio mostró ayer su «satisfacción» por la firma del compromiso, aunque precisó que «no será total hasta el momento» en que exista la «asignación presupuestaria correspondiente y las primeras excavadoras comiencen a trabajar. Mientras tanto haremos un seguimiento para que dichos acuerdos se lleven a la práctica». El colectivo agradeció al alcalde, Juan Mari Aburto, que les comunicara en persona por teléfono la firma del protocolo.

Otras de las proposiciones que el grupo municipal del PP llevará al pleno pasan por despejar «incertidumbres», en palabras de Eguiluz. «No sabemos a día de hoy con certeza en qué punto va a pinchar el tranvía de Olabeaga con Zorrozaurre, qué diseño de puente se va a hacer ni si va a afectar a algunas viviendas». El portavoz entiende que, «para que un proyecto resulte exitoso», es necesario «despejar de toda incertidumbre a empresas y vecinos. Acabamos de ser testigos de algo que quizá con un poco de más información se podría haber paliado», advirtió Eguiluz, en referencia a los desbordamientos de la ría en Zorrozaurre a causa de las lluvias de esta semana.