Sorpresa y malestar institucional por el ataque del movimiento feminista en los actos del 25-N

La manifestación del martes en Bilbao con motivo del 25-N afloró la existencia de un cisma a la hora de abordar esta lacra. Primero, ... entre el propio movimiento feminista; y después, entre la parte más beligerante de éste y las administraciones públicas. En un momento en el que la polarización y el negacionismo están en auge, con un 44% de los hombres convencidos de que las políticas de igualdad «han ido demasiado lejos» y que son ellos los discriminados, la organización de la marcha ofreció la lectura contraria. El manifiesto que se leyó al finalizar la movilización, el acto central de un día con limitada presencia institucional, cargó contra lo que denominaron «violencia patriarcal institucional», con acusaciones de «postureo» a la hora de implementar políticas que protejan a las mujeres y de anteponer «intereses partidistas» a las necesidades de las víctimas.

Las críticas generaron ayer sopresa, malestar e incluso estupor en los representantes institucionales, que cada año ceden el protagonismo al movimiento feminista y convocan pequeños actos que no chocan con los horarios de las manifestaciones. Todas las consultadas por EL CORREO manifestaron su sorpresa por el ataque frontal que supone el comunicado del movimiento feminista y algunas no ocultaron su malestar. Desde Emakunde hicieron especial hincapié en que «señalar a las instituciones como inservibles» en un momento en el que esos «discursos contrarios a las políticas de igualdad están ganado terreno» es algo «muy peligroso», porque «refuerza» esas creencias. Aprovecharon para enumerar «todos los avances que se han dado en las últimas décadas», como la consolidación de un marco legal propio; el refuerzo de la coordinación interinstitucional; los servicios de apoyo y atención; las ayudas económicas… Una batería de medidas y normativas por las que, entienden en el Instituto Vasco de la Mujer, es «injusto decir que las instituciones miran a otro lado».

Euskal Herriko Mugimendu Feminista, que bajo el lema, 'Contra las redes de complicidad. Resistencia feminista. ¡Vuestra hipocresía es violencia!' congregó a unas 4.000 personas frente a las 15.000 de hace dos años, afeó a las instituciones públicas incumplir «reiteradamente» la legislación, así como que «miren a otro lado», que no crean a las mujeres y que legitimen a los agresores. Puso nombres y apellidos a quienes ejercen esa «violencia más invisibilizada», centrando las acusaciones en la Diputación y el Ayuntamiento de Bilbao.

Casa de las Mujeres

A esta institución le afearon que «no cuenta aún» con una Casa de las Mujeres, pero lo cierto es que la obra ya está adjudicada. Bilbao invertirá 3,1 millones de euros solo en adecuar un local de Atxuri. Desde el área de Igualdad municipal señalaron que «quizás se dijeron esas frases desde el desconocimiento». Recordaron que una nutrida delegación municipal estuvo presente en la movilización «para mostrar el compromiso con una ciudad igualitaria y feminista, y el rechazo más absoluto a las violencias machistas». Asimismo, detallaron que disponen de un «protocolo de actuación», así como de un servicio de atención a víctimas de violencia machista, entre otros.

Al Gobierno foral le reprocharon que «presuma de feminista» mientras «abre dos centros de crisis para víctimas de violencia sexual con recursos externalizados en vez de empleadas públicas». A estos recursos, aseguraron además, «no se puede acceder de forma autónoma, sino a través de la Ertzaintza o los servicios sociales». No es cierto. La diputada de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Laespada, comprende que «puede haber críticas a los servicios universales que proveemos a las mujeres víctimas de violencia machista», pero enfatizó que están abiertos y que se puede contactar con ellos por teléfono y a través de WhatsApp. La responsable de las políticas contra la violencia machista en el territorio solicitó «prudencia con los mensajes que se lanzan», puesto que «pueden desincentivar a mujeres que precisan de esa protección y acompañamiento». Mostró su disposición a «hablar y acordar», porque «las puertas» de su despacho «están abiertas para cooperar, trabajar y alinearnos» con el «objetivo común de vencer la violencia machista». Eso sí, dijo, «con prudencia». «Las víctimas merecen que seamos cuidadosas».

El juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, ante las aseveración de que los sistemas judiciales, policiales o de servicios sociales «revictimizan una y otra vez» a las mujeres, subrayó que «eso no solo es falso, sino que es peligroso. Porque si en ese mensaje se traslada que en la justicia se revictimiza, puede suceder que a alguna mujer le cueste pedir ayuda y ahí sí que esté en peligro». El representante de los magistrados puntualizó que lo que hay que hacer es «animar a denunciar» y aprovechó para poner en valor que, en Euskadi, «la Justicia y la Ertzaintza» están «engrasados perfectamente para tratar de proteger a las mujeres».

'Trans' y Osakidetza

También abordó esta cuestión la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico durante una rueda de prensa para presentar los datos de Satevi, el teléfono de orientación a mujeres que padecen violencia machista, y de las ayudas a víctimas y a huérfanos de mujeres asesinadas. Las prestaciones, en opinión del movimiento feminista, tienen unos requisitos «imposibles de cumplir» y exponen a las mujeres a un «laberinto burocrático» que las somete a «dobles y triples revictimizaciones».

Nerea Melgosa recordó que están de forma constante «actualizando guías» de procedimientos en diferentes ámbitos relacionados con la violencia machista y que, desde el Gobierno vasco, se trabaja en «la desburocratización» de los trámites. En todo caso, expuso, «habría que ver donde dicen que está esa burocratización y esos posibles nudos para poder saltarlos», invitó. Al Departamento de Salud, al que acusaron de ofrecer una «mala atención a las personas 'trans' en la unidad de Cruces», le sorprendieron los «términos» utilizados en el manifiesto. Portavoces de la consejería destacaron que están ultimando una nueva guía para la atención, elaborada en colaboración con asociaciones.