Portavoces de la organización leyeron un manifiesto en las escalinatas del Ayuntamiento al término de la marcha. Ignacio Pérez

Sorpresa y malestar institucional por el ataque del movimiento feminista en los actos del 25-N

Emakunde, los jueces y las administraciones públicas tachan de «falsos y peligrosos» los mensajes que «nos señalan de inservibles»

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Jueves, 27 de noviembre 2025, 02:15

La manifestación del martes en Bilbao con motivo del 25-N afloró la existencia de un cisma a la hora de abordar esta lacra. Primero, ... entre el propio movimiento feminista; y después, entre la parte más beligerante de éste y las administraciones públicas. En un momento en el que la polarización y el negacionismo están en auge, con un 44% de los hombres convencidos de que las políticas de igualdad «han ido demasiado lejos» y que son ellos los discriminados, la organización de la marcha ofreció la lectura contraria. El manifiesto que se leyó al finalizar la movilización, el acto central de un día con limitada presencia institucional, cargó contra lo que denominaron «violencia patriarcal institucional», con acusaciones de «postureo» a la hora de implementar políticas que protejan a las mujeres y de anteponer «intereses partidistas» a las necesidades de las víctimas.

