Solomillo a 55 euros a un mes de Navidad

María de Maintenant Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:51 Comenta Compartir

Queda poco más de un mes para la Navidad y los más previsores ya han empezado a hacer las primeras compras para engalanar la mesa con los manjares típicos de estas fechas. Las familias vizcaínas más tradicionales se preparan para organizar las comidas a base de rape, merluza, kokotxas, lubina, solomillo o cochinillo, entre otras muchas propuestas. Y a pesar de que estén dispuestas a aflojar el bolsillo y darse un capricho, lo cierto es que los precios siguen siendo uno de los principales inconvenientes a la hora de elegir el menú.

No es de extrañar. En estos momentos llenar el carro de la compra es un 3,7% más caro que en octubre del año pasado, según el INE. Uno de los alimentos que lidera las subidas es la carne de vacuno, un 21,9% más cara. También encabezan el ranking el café, el chocolate y las frutas frescas, entre otros productos. Pero, sin lugar a dudas, son los huevos los que se llevan la palma con un encarecimiento interanual del 25,1%. La gripe aviar, que ha obligado al Gobierno a confinar todas las explotaciones de aves de corral al aire libre para así evitar su propagación, está afectando de lleno al bolsillo de los consumidores. El sector primario atribuye esta subida -un euro de incremento medio en apenas una semana- a las medidas de control implementadas a principios de año, al aumento de las exportaciones y al temor a una posible escasez del producto. No obstante, los principales productores avícolas del país descartan que exista riesgo de desabastecimiento. Además, a nivel nacional, el INE recoge que la inflación ha subido un 3,2% desde octubre de 2024. Todo influye a la hora de cuadrar el presupuesto familiar en navidades.

Veamos cómo afecta todo esto a nuestro mercado. Basta darse un paseo por el Mercado de la Ribera y comparar los precios respecto a esta misma semana del año pasado. El precio del solomillo, por ejemplo, uno de los manjares más solicitados, ha aumentado 6 euros. Productos como las almejas, los caracolillos y las kokotxas también están más caros ahora. La mayoría de alimentos típicos en la mesa navideña han aumentado su precio en mayor o menor medida, aunque hay excepciones. La lubina y el buey vivo, por ejemplo, son ligeramente más baratos que en 2024. A pesar de que no haya grandes sorpresas, todo indica que Bizkaia camina hacia una cara Navidad, por lo que muchos consumidores se han animado a anticipar sus compras y a llenar el congelador.

Esta semana se notaba ajetreo en el principal mercado de abastos de Bilbao. Cientos de personas abarrotaban los mostradores para echar un vistazo a los precios y fichar productos. En las pescaderías, enormes bueyes atraían todas las miradas. Podían hallarse también toda la gama de mejillones, almejas, zamburiñas, quisquillas y percebes. Los caracolillos se movían con disimulo en las cajas y los tentáculos de los pulpos brillaban sobre el hielo de los mostradores. Mientras tanto, en las carnicerías cortaban el género con garbo y empezaban a preparar pedidos. Se trata de la época más boyante del año para los comerciantes. «Es la campaña más fuerte. En verano nos bajan muchísimo las ventas porque la gente se va de vacaciones, se hace más vida en la calle... Ahora en invierno y sobre todo en época navideña el mercado funciona muy bien», explica Leire Arizkorreta, responsable de la carnicería Iñigo eta Leire.

Muchos consumidores empiezan a hacer sus pedidos a principios de noviembre, sobre todo, de pescado. «Hasta ahora los precios estaban bastante contenidos, pero en diciembre hay menos pescado y más demanda, y eso hace que suban. Depende mucho del temporal y de lo que se haya podido pescar. El cordero también va a subir, porque no hay. Desde la pandemia no se producen al mismo nivel que se consumen», indica Asier Beato, presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado de La Ribera. Explica que este año la mayor incertidumbre rodea al precio de las aves. «Ahora con el tema de la gripe aviar no sabemos si el precio de los pollos, faisanes y la pularda, por ejemplo, va a subir. Por el momento no ha sido así, pero falta un mes para Navidad y no sabemos lo que va a pasar», cuenta.

Buen momento para congelar

Los comerciantes recomiendan hacer acopio de los productos que más se encarecerán. «Aconsejo que la gente compre antes del puente de diciembre porque después todo tira hacia arriba. Se va a encarecer la nécora, el percebe, el besugo… Hay otros alimentos como la merluza que también se han disparado. Hay una zona en la que no están dejando pescarla. De ahí que el precio de este producto también haya aumentado. El temporal influye. Por ejemplo, si hace mal tiempo es probable que el jibión suba 3 o 4 euros el kilo», relata Jon Ander Alonso desde su pescadería.

«El cordero va a subir, porque no hay; desde la pandemia no hay suficiente oferta»

«En mi caso vendo cordero y cabrito de la zona de Aranda. Como es un producto que se conserva muy bien, la gente viene ahora, porque en diciembre hay subida. Aunque en mi caso no es muy grande, es mejor llevarlo antes. También ahorran colas», explica Saioa Estenaga, responsable del puesto El Cordero Divino. En su caso, despacha el lechazo de Aranda y el cabrito por 25,90 euros el kilo. A pesar de que los precios hayan subido, los comerciantes aseguran que la gente sigue aflojando los bolsillos de cara a la Navidad. «Se nota que siguen haciendo un gasto importante en estas fechas, pero si echamos la vista atrás, el nivel de consumo es menor que hace 15 años. Nochebuena es la fecha que más tirón tiene. En Nochevieja, sin embargo, baja bastante la venta de alimentos», dice Joseba Pérez, de pescados Santurtzi. En su puesto, la nécora, el buey, los langostinos y las cigalas son los alimentos que más compran ahora con la intención de congelar.

Son muchos los interesados que esta semana han acudido al Mercado de la Ribera para empezar a llenar la despensa y adquirir los productos estrella más baratos. «He comprado ya cabracho para hacer sopa y dos kilos de jibiones. Ahora están a 13,90 euros y quizás después se dispare. También he cogido bacalao fresco», decía una clienta. Algunos, en cambio, prefieren tomárselo con más calma. «No solemos comprar con mucha antelación. Venimos antes para ver lo que hay. ¡Y para que se nos abra el apetito para la Navidad!» comentaba una pareja de Getxo.

Ampliar Yvonne Iturgaiz «La gente ya no compra como hace 30 años, ha cambiado mucho» La Navidad ya no es lo que era. O, al menos, en términos de consumo. Comerciantes del Mercado de La Ribera aseguran que las nuevas generaciones «no compran tanto» y prefieren platos que no requieran mucho tiempo de preparación. «Llevo 30 años aquí y ya no hay navidades como las de antes. Esto se ponía hasta la bandera, la gente siempre congelaba y en vísperas de Navidad el mercado estaba a tope. Era una pasada. Había otros precios, otros hábitos…. No digo que se hayan perdido, pero ya no es lo que era antes. Ahora hay más opciones: servicio de catering, los txokos... Además, los jóvenes en Nochevieja quizás piensan más en ir a un cotillón», cuenta Jon Ander Alonso. Hay varios motivos que influyen. La subida en la cesta de la compra ha causado que los vizcaínos tengan que hacer malabares para cuadrar el presupuesto familiar, por lo que se buscan opciones más económicas. La falta de tiempo para ir a comprar al mercado y la facilidad de poder adquirir cualquier producto por internet también ha influido. «De martes a viernes es la gente mayor la que da vida al mercado. No digo que los jóvenes no sepan cocinar, pero tienen críos, quizás van más a la carrera... Salen de trabajar y quieren algo fácil. Son los mayores los que vienen a tiro hecho. A los jóvenes les gusta más el tema del marisco, como almejas, percebes, cigalas... pero quien lleva los jibiones o el pulpo, que requiere mayor preparación y limpiarlos bien, es la gente mayor», dice Alonso. Apuesta por lo cercano Joseba Pérez comparte la misma sensación. A pesar de que la gente siga haciendo un gasto importante en Navidad, el comerciante asegura que «ha bajado el nivel de consumo» con respecto a años atrás. Sin embargo, Asier Beato defiende que crece el interés entre los jóvenes por consumir productos de proximidad. «Sí que es verdad que quizás quieren disfrutar de los días de Navidad y no estar metidos en la cocina, pero a nivel general hay una tendencia de volver a los productos de proximidad y más saludables. Creemos que puede llegar a ser una tendencia sostenible», dice.

Temas

Navidad

Bilbao