Sin solomillo, enfocado al turista... así son los nuevos menús del día: el de Euskadi ya es el segundo más caro del país Los hosteleros reclaman «competir» en las mismas condiciones que los supermercados, que ofrecen espacios para comer con sus platos preparados

A. Mateos Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:02

Comer un menú del día hace tiempo que dejó de ser asequible para gran parte de los bolsillos de los ciudadanos. Difícilmente bajan de los 15 euros y la gran mayoría incluyen platos básicos. Nada de opciones especiales como una buena pieza de carne o pescado. Eso pasó a mejor vida y ahora la mayoría de bares y restaurantes cobran un suplemento por ello.

Este lunes se ha publicado un nuevo informe, elaborado por los hosteleros, donde se destaca que el menú del día se ha encarecido un 1,5% en el último año en España. Esta subida, sin embargo, no se ha aplicado en Baleares y Euskadi, que ya cuentan con el menú más caro de todo el país. En ese orden. Los bares de Extremadura tampoco han subido el precio del menú respecto al último informe.

Por comunidades autónomas, el más económico se encuentra en Canarias, que se sitúa de media a un precio de 13 euros, seguido por Asturias (13,2 euros) y Andalucía y Murcia, con 13,4 euros. Mientras que Baleares, con un precio medio de 16 euros, es la región donde comer un menú del día sale más caro, seguido por Euskadi (15,8 euros) y Cataluña (15,4 euros), mientras que Madrid se sitúa en los 14,5 euros.

Pese a que el informe revela que el 70% de los bares y restaurantes han subido el precio, el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego, ha señalado que este año se ha producido un «estancamiento» en el coste del menú del día. Además asegura que los alimentos y bebidas se sitúan muy por encima del precio final, así como los costes salariales en comparación con lo que sube el menú. Según los datos publicados, el 40% de los restaurantes ha elevado su precio entre un 2% y un 3%. Un 20% lo ha hecho un 1% y un 10% asegura que lo ha elevado más de un 4%. Solo un 30% ha mantenido fijos sus precios.

Gallego también ha explicado que el menú del día ha cambiado por completo en los últimos tiempos. Si antes estaba destinada al consumo del trabajador local ahora esta propuesta se ha adaptado y se ha convertido en una «oportunidad interesante» para el turista. Especialmente en las comunidades autónomas que tienen una alta tasa de visitantes foráneos.

Otra de las novedades que traen los menús de ahora son sus ofertas culinarias. El medio menú va al alza en los últimos años y ya hay cartas donde ha desaparecido el solomillo por piezas más asequibles. «Esta reestructuración de la propia oferta de productos es parte del mecanismo para solucionar los costes», defiende Gallego.

Y la subida podría ser mayor en un futuro próximo, según el secretario general de Hostelería de España, que no oculta su «preocupación» por la evolución del precio. Ha reconocido que en España cada vez se cocina menos y se apuesta más por los platos preparados, propuesta a la que se han apuntado los supermercados con un alza de estos platos y con zonas para consumirlos en sus propios espacios. «Vamos a una sociedad que deja de cocinar y de comprar, donde las soluciones de platos preparados puede ser un problema para la hostelería. Estamos abiertos a la competencia, pero jugando con las mismas reglas. Si se dan comidas y se consumen de forma habitual, tiene que tener el mismo tipo de licencias».