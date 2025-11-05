«Hay algo a lo que solo podemos llegar las personas, y la IA no»

La diócesis de Bilbao está celebrando su 75 aniversario, pero la 'Memoria cultural' que han presentado esta mañana se remonta mucho más allá de aquellos ... inicios en 1950 –alcanza hasta la lápida funeraria de Morga, del siglo IV, que es el testimonio más antiguo de fe cristiana en el territorio– y también aspira a rebasar el que podría parecer su límite lógico, el presente, y aventurarse a tantear lo que podría deparar el futuro. Por eso el núcleo del acto celebrado en la sede de EITB, con el título 'Imágenes con alma: nuevos relatos culturales', ha sido una tertulia acerca de las tensiones que ahora mismo sacuden la creación. En tiempos críticos, cuando la Inteligencia Artificial parece abrir las puertas de una nueva civilización (y a la vez cerrar las puertas del mundo tal como lo conocemos), ¿cómo se puede preservar en la cultura todo eso que nos hace humanos y nos da sentido?

Los participantes han sido el director del Museo de Bellas Artes, Miguel Zugaza; la directora de cine y guionista Lara Izagirre y el director de Getxo Kultura, Xabier Paya, que ha puesto en marcha el debate con unos bertsos que combinaban la memoria y el ChatGPT, la aritmética y la ética. «No hay que enfrentarse a las novedades con temor, pero sí con precaución: hasta que no sepamos cómo utilizarlas, tenemos que ser prudentes», ha planteado Zugaza, que ha recordado las «facilidades extraordinarias» que brinda la tecnología a los museos para cumplir con su misión y ha recordado que «la renovación de los lenguajes» ya ha sucedido otras veces: «Para los pintores era desconcertante encontrarse con artistas capaces de animar las imágenes», ha dicho, evocando el impacto que supusieron la fotografía y el cine. El director del Bellas Artes se ha mostrado convencido de que «el arte es imbatible por el algoritmo» y ha alertado de un peligro: «El error será dejar, por ejemplo, de escribir, porque la escritura de la IA se basa en lo que nosotros escribimos. Simplifica y ordena la información que nosotros ponemos a su disposición. No hay que delegar el arte, no hay que dejar que el instrumento asuma la responsabilidad».

Ampliar El obispo, junto a los participantes en el acto y las autoridades. Mireya López

El alma, ese huidizo concepto que nos sirve para nombrar lo más propiamente humano, ha reaparecido una y otra vez a lo largo de la conversación, y los propios protagonistas han destacado lo significativo que era estar manejando esa palabra en pleno 2025. «Los avances tecnológicos, la IA, han hecho que haya películas sin alma y se vean mucho. Veo películas que no tienen nada que conecte conmigo como persona», ha lamentado Lara Izagirre, que ha destacado la importancia que tiene para ella la posibilidad del error en la creación: «Me gusta el fallito, ver que son personas y asumen el riesgo. Es necesario tener valentía, porque creo que hay algo a lo que solo podemos llegar las personas. Luchamos por hacer ese cine que tiene que ver con el riesgo, con equivocarse, con meterse en lugares donde no tienes todas las respuestas. ¡Ahí está el alma!». La directora confiesa que jamás ha usado herramientas como ChatGPT: «Me doy cuenta de que vamos a contracorriente. Esto te ayuda a hacerlo todo más rápido y nos gusta trabajar lento. Para mí, lo importante es todo eso que ocurre en el hecho de hacer, la parte artesana. Yo le digo a mi equipo que son más listas que la IA, porque hasta cuando escribe un email se nota, se pierde algo». Eso sí, no ha ocultado cierta resignación: «¡Hasta yo tendré que hacerme amiga de ChatGPT y pasarle el guion que llevamos tres años escribiendo!».

Aliarse con el enemigo

Al encuentro, moderado por la periodista Idoia Jauregi y con el obispo, Joseba Segura, como anfitrión, han asistido autoridades como la presidenta de las Juntas, la diputada de Euskera y Cultura o el alcalde de Bilbao. De los tres contertulios, Xabier Paya era el más familiarizado con el uso de la IA («soy partidario de aliarme con el enemigo lo antes posible», ha ironizado) y ha aportado un enfoque positivo, aunque fuese con reservas: «Puede permitirnos centrarnos más en el alma, en la autenticidad, al encargarse de tareas complementarias que antes nos quitaban tanto tiempo. Cada vez va a tener más valor esa autenticidad, el encefalograma y el cardiograma. En música, nos llegan ofertas de conciertos con vídeos perfectos, en los que todo el mundo canta sin errores. La capacidad de posproducción es infinita, pero luego no es oro todo lo que reluce: hay gente que dedica más tiempo a esa posproducción que al ensayo, pero el público cada vez va a buscar más el compartir un momento único».

Se trata de un equilibrio delicado que tenemos que aprender a mantener, y Zugaza lo ha resumido en un deseo: «¡Que no se lleve la memoria por delante! El mundo va tan rápido que a las propias personas se nos va a olvidar lo que hacíamos cuando no teníamos estos medios».