Miguel Zugaza, Lara Izagirre y Xabier Paya en un momento de la conversación. Mireya López

«Hay algo a lo que solo podemos llegar las personas, y la IA no»

La diócesis de Bilbao presenta su memoria cultural con una mesa redonda sobre cómo preservar lo humano, el alma, en pleno vértigo tecnológico: «Cada vez tendrá más valor la autenticidad»

Carlos Benito

Carlos Benito

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:46

Comenta

La diócesis de Bilbao está celebrando su 75 aniversario, pero la 'Memoria cultural' que han presentado esta mañana se remonta mucho más allá de aquellos ... inicios en 1950 –alcanza hasta la lápida funeraria de Morga, del siglo IV, que es el testimonio más antiguo de fe cristiana en el territorio– y también aspira a rebasar el que podría parecer su límite lógico, el presente, y aventurarse a tantear lo que podría deparar el futuro. Por eso el núcleo del acto celebrado en la sede de EITB, con el título 'Imágenes con alma: nuevos relatos culturales', ha sido una tertulia acerca de las tensiones que ahora mismo sacuden la creación. En tiempos críticos, cuando la Inteligencia Artificial parece abrir las puertas de una nueva civilización (y a la vez cerrar las puertas del mundo tal como lo conocemos), ¿cómo se puede preservar en la cultura todo eso que nos hace humanos y nos da sentido?

