«Solo unos pocos emprenden con la intención de forrarse» Pablo Santaeufemia, Uxue Goitia, Eduardo Marín, Roberto Mariscal y Noemí Peña. / E. C. Estudiantes, universidades y empresas llaman a unir fuerzas para que las 'startups' beneficien a toda la sociedad XABIER GARMENDIA Miércoles, 6 marzo 2019, 00:41

Ya sea en un garaje al más puro estilo Bill Gates o en uno de esos centros de 'coworking' –un espacio de trabajo compartido–, emprender siempre resulta difícil y arriesgado. Aún más si se hace en solitario, sin un paraguas que te cobije en caso de tormenta. La necesidad de estrechar la relación entre estudiantes, universidades y empresas es una de las conclusiones compartidas que deparó una mesa redonda sobre el talento celebrada ayer en el marco de la Techstars Startup Week Bilbao Biscay. Todos los agentes implicados subrayan que «no hay otra forma» para que los beneficios de esas ideas innovadoras redunden en toda la sociedad.

Pablo Santaeufemia | Cofundador y CEO de Bridge for Billions «Hay talento de sobra, pero no acceso a oportunidades»

Pablo Santaeufemia se dio a conocer hace ahora año y medio, cuando la prestigiosa revista 'Forbes' lo escogió como uno de los jóvenes más influyentes de Europa. Su empresa, Bridge for Billions, busca conectar a emprendedores con mentores que les ayuden a desarrollar sus ideas. Proveniente de una familia humilde y formado gracias a becas, lamenta que no haya una «igualdad de acceso a oportunidades» pese a haber «talento de sobra». «En la práctica, el perfil del emprendedor que triunfa es el de un hombre blanco con dinero y acceso a financiación», indica. En todo caso, desmiente que el objetivo de los aspirantes sea «forrarse», sino «aportar soluciones a un problema que han detectado».

Uxue Goitia | Experta en energías renovables «Asentarme en un trabajo me genera intranquilidad»

Ya estaba acomodada en un trabajo en el Cluster de Energía, pero Uxue Goitia no veía colmadas sus aspiraciones. «En cuanto me vi asentada en ese puesto, me sobrevino la intranquilidad», relata. Así, decidió presentarse a una beca sobre energías renovables que acabó ganando «por goleada». Su decisión responde, bajo su punto de vista, a un cambio cultural entre las nuevas generaciones. «Durante mucho tiempo se instauró la idea de que estudiaras una buena carrera para lograr un trabajo bien pagado. Ahora ese pensamiento está cambiando porque los jóvenes estamos dispuestos a asumir más riesgos», reflexiona.

Eduardo Marín | Desarrollador de proyectos de emprendimiento «Compartir tus ideas es el mejor método de reflexión»

Fue en un evento de impulso a 'startups' donde Eduardo Marín percibió que se le despertaba «el fuego emprendedor». Aún estaba en el tercer curso de carrera, pero ya entonces se dio cuenta de que ese era su futuro. Ahora, y gracias a una beca, se dedica a tiempo completo a desarrollar proyectos en los que considera que la comunicación es un elemento esencial. «Compartir tus ideas con otra gente es el mejor método de reflexión estratégica», destaca. Es lo que en estos círculos se conoce como 'networking', una manera informal de relacionarse que Marín considera que se debe extender al ámbito universitario: «Serviría para que los estudiantes descubran si les interesa emprender o no».

Roberto Mariscal | Responsable de Innovación de Iberdrola «El talento no se atrae con un premio en efectivo»

Las grandes empresas no son ajenas a los pequeños proyectos de emprendimiento que van surgiendo y, de hecho, compiten entre ellas por hacerse con las mejores ideas. «Las compañías no se pueden permitir el lujo de desperdiciar el talento», incide Roberto Mariscal, director de Innovación de Iberdrola. La energética vasca, por ejemplo, impulsa a los creadores de 'startups' con becas y concursos en los que los premios consisten en viajes u otras oportunidades para expandir sus ideas: «Nos hemos dado cuenta de que el talento no se atrae con una cantidad de dinero en efectivo. No es lo que le llama la atención a un emprendedor que está empezando».

Noemí Peña | Directora de Relaciones Externas de la UPV/EHU en Bizkaia «Emprender no está ligado solamente a las ingenierías»

El mantra de que las carreras son «casi todo teoría» lo reconocen incluso los propios representantes universitarios. «Es difícil cambiar el plan de estudios, pero promovemos actividades complementarias que fomentan el emprendimiento», afirma Noemí Peña, directora de Relaciones Externas en el campus vizcaíno de la UPV/EHU, que destaca la apertura de una sala de escape con ese mismo objetivo en la facultad de Sarriko. En su opinión, una 'startup' puede surgir en cualquier ámbito académico porque «no está ligada solamente a las ingenierías». «Es una tarea transversal que va más allá de los conocimientos de uno u otro campo», subraya.