Solo el 20,5% de las casas de más de 50 años ha registrado el paso por la Inspección Técnica de Edificios

El Gobierno vasco y Eudel firman un convenio para ayudar a los municipios a completar este trámite

Euskadi tiene uno de los parques edificados más antiguos de la Europa meridional. Cerca de la mitad, el 43% de los 163.642 edificios existentes en la comunidad, se levantó antes de 1961. En concreto, 73.429 inmuebles vascos tienen más de 50 años y han de superar, por tanto, la obligatoria Inspección Técnica de Edificios (ITE). Sin embargo, solo 15.054 –el 20,5%– han inscrito la realización de este trámite en sus respectivos ayuntamientos, según los datos que ha dado a conocer esta mañana en Bilbao Iñaki Arriola, consejero de Vivienda del Gobierno vasco.

«El Departamento de Vivienda y Eudel vienen detectando la dificultad que tiene un número importante de Ayuntamientos para llevar a cabo el registro y posterior gestión de las ITEs», ha explicado Arriola tras firmar con Imanol Landa, presidente de la mencionada asociación de municipios vascos, un convenio que pretende hacer frente a estos problemas de gestión. Tal y como ha explicado Landa, la mayor parte de los ayuntamientos de Euskadi son pequeños y tienen recursos limitados. Esto hace que el trámite de la ITEs «suponga a menudo un aumento de la carga de trabajo», en ocasiones inasumible.

Por este acuerdo, el Gobierno facilitará a los municipios, que son los competentes en materia urbanística, «la información y ayuda técnicas necesarias para una gestión coordinada de las inspecciones», ha explicado Arriola. Eudel, por su parte, actuará como mediador entre el Departamento de Vivienda y los ayuntamientos. El convenio contempla, entre otras medidas, la realización de jornadas de formación para mejorar la capacitación del personal adscrito a estas funciones en las administraciones locales. Todas las actuaciones correrán a cargo de Vivienda, que dedicará a ello 460.000 euros repartidos en tres anualidades.

Arriola ha insistido en «concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de realizar las ITEs de sus viviendas antiguas», una herramienta indispensable para garantizar «su seguridad y habitabilidad». El trámite es obligatorio, pero no realizarlo no está sancionado directamente. Esto podría explicar que solo el 20,5% de las construcciones que debían haberlo pasado no hayan registrado el haberlo hecho. «Lo que no significa que solo se hayan hecho las ITEs del 20,5%, probablemente se han realizado muchas más que no se han registrado», no constan, ha aclarado el consejero.

Por su parte, Landa ha subrayado que «la rehabilitación de viviendas a través de estas inspecciones favorece la conservación, la calidad y la seguridad del parque edificado», pero además es una «herramienta complementaria a otras intervenciones en materia de accesibilidad, movilidad y eficiencia energética». Arriola, que ha recordado la existencia de ayudas para acometer las obras o mejoras de desperfectos que detecten las ITEs, ha anunciado que su Departamento ya tiene «prácticamente ultimado» el nuevo decreto sobre las inspecciones, que «actualiza y aclara la normativa vigente hasta ahora.