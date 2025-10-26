Solidaridad a raudales y pasada por agua en la Subida a Artxanda

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mireya López

Más de 6.000 mendizales participan esta mañana en la 16 edición de la XVI Martxa organizada por EL CORREO

Leire Pérez
Juncal Munduate

Leire Pérez y Juncal Munduate

Bilbao

Domingo, 26 de octubre 2025, 09:59

Comenta

Hay días en los que calzarse las zapatillas y vestirse con ropa deportiva cuesta. Y si el cielo está encapotado, la pereza se vuelve casi invencible. La tradicional Martxa Solidaria Subida Artxanda de EL CORREO es de esos acontecimientos en los que poco influye el cielo. Reúne a un público fiel, casi pase lo que pase. Aunque la lluvia y en momentos intermitentes caiga con buenas ganas, los más de 6.000 mendizales que un año más han dado un paseo por el monte, han dejado la un lado la desgana y la desidia. Y se han adentrado sin reparos por tramos que por zonas se habían convertido en un auténtico barrizal. El evento organizado por EL CORREO ha contado con el patrocinio de Eroski, Vueling, Aena y la Fundación la Caixa, además de la colaboración de Coca cola, DYA, Protección Civil y La Montañera.

Desde poco antes de las 09.00 horas ya los primeros mendizales fueron llenando de ambiente el Arenal. Desfilando tranquilamente. Algunos en familia, otros con amigos y el resto solos. De todo y de todas partes. Por delante, un recorrido clásico desde hace dieciséis años en el que se completa una distancia de casi 9 kilómetros. En torno a tres horas andando, algo menos para los más avanzados, de un itinerario que mezcla el recorrido urbano y el montañero, y del que sobre todo lo más importante es volver a repartir 20.000 euros entre organizaciones solidarias. Este año para la Fundación Asparbi y Haszten. La primera de ellas lleva desde 1994 mejorando las condiciones de vida de las personas afectadas por la enfermedad de Párkinson. La segunda es una asociación de deporte adaptado e inclusivo para personas con diversidad funcional. La recaudación –cada ticket tiene un valor simbólico de 3 euros– se entrega íntegramente a entidades solidarias.

Cada 15 minutos han partido los grupos para que todos los participantes no se amontonaran y taponasen las calles. Aún así, los más madrugadores han formado una buena marea al cruzar masivamente desde las 10.00 horas la calle Sendeja para adentrarse después por la Plaza del Gas y tras un buen trecho adentrarse en el parque Etxebarria. Un cuarto de hora después ha sido el turno del siguiente grupo. Otros tantos miles han enfilado el mismo camino para después llegar a la rotonda de Etxebarri para continuar por la Travesía Párroco Ugaz hasta el barrio Andramari de Begoña.

De vuelta

Así poco a poco hasta recorrer Zurbaranbarri, el parque Arabella y el camino Atxeta. Y ya por fin ascender por el sendero Mendiarte, por el Camino Landeta-Bidea hasta pasar la carretera y llegar al Mirador de Artxanda. Para las 11.00 horas está previsto que muchos de los mendizales comiencen el descenso. Tras la vuelta por el Museo Guggenheim y el Paseo de Uribitarte será el turno de dirigirse al Ayuntamiento y al Arenal.

Como en otras ocasiones, en la zona del Muelle se han colocado las carpas de control, avituallamiento y de los regalos. Hasta las 14.00 horas, si el tiempo lo respeta, habrá animación. La Montañera será la encargada de llevar a cabo las tareas de organización, supervisión y puesta a punto de la marcha. También habrá vehículos de Protección Civil y quads de la DYA equipados para rescate.

