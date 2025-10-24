El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sindicatos ven «vergonzoso» que se aconseje a los ertzainas no usar los torniquetes con ciudadanos

Insisten en que esta herramienta ya ha salvado «decenas» de vidas en los últimos años y piden que «se corrija esta situación»

David S. Olabarri

David S. Olabarri

Viernes, 24 de octubre 2025, 14:15

Sindicatos de la Ertzaintza han criticado duramente la decisión de recomendar a los agentes que no utilicen los torniquetes que llevan en los coches patrulla ... para atender a un ciudadano que se esté desangrando en la calle. La justificación que se ha dado esta semana en las comisarías -algunas tan importantes como las de Bilbao- para avalar este posicionamiento es que los patrulleros de seguridad ciudadana no han sido suficientemente formados para utilizar estos instrumentos. La directriz que se les manifestó es que sí podrán utilizar esta herramienta en caso de emergencia con un compañero.

