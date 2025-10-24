Sindicatos ven «vergonzoso» que se aconseje a los ertzainas no usar los torniquetes con ciudadanos

Sindicatos de la Ertzaintza han criticado duramente la decisión de recomendar a los agentes que no utilicen los torniquetes que llevan en los coches patrulla ... para atender a un ciudadano que se esté desangrando en la calle. La justificación que se ha dado esta semana en las comisarías -algunas tan importantes como las de Bilbao- para avalar este posicionamiento es que los patrulleros de seguridad ciudadana no han sido suficientemente formados para utilizar estos instrumentos. La directriz que se les manifestó es que sí podrán utilizar esta herramienta en caso de emergencia con un compañero.

Diversas fuentes entienden que esta decisión persigue evitar posibles reclamaciones judiciales por un mal uso de la herramienta. A pesar de lo que se trasladó a los ertzainas en las reuniones internas de comisaría, desde el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco insistieron en que el servicio de prevención no ha dado a los agentes ninguna orden de no actuar en este sentido. La consejería admitió, eso sí, que esta herramienta no forma parte de la «dotación policial» de los agentes y que se puede utilizar por si le pasa algo a un ertzaina. En todo caso, insistieron en que, si existe una emergencia con un ciudadano, no se pondrían pegas a su uso.

Diversos sindicatos -como Euspel y Sipe- consideran un «escándalo» y «vergonzoso» esta decisión. La organización Euspel explica que ya en 2022 solicitaron en el comité de salud laboral de la Policía vasca la dotación personal de torniquetes. Aquella petición coincidió en una semana en la que dos ciudadanos «salvaron la vida» gracias a esta herramienta que llevaban de forma personal agentes de seguridad ciudadana.

El año pasado finalmente se adquirieron unos 500 torniquetes para los coches patrulla, no como elementos básicos del equipamiento personal de los policías. Algunas de las justificaciones que se dieron fue que no son «de uso cotidiano» y que «hay poco espacio en el cinturón», insiste Euspel.

El sindicato considera que se trata de una decisión «absurda» porque ya se han dado «decenas de situaciones» en las que los torniquetes han resultado determinantes para salvar vidas.

El sindicato Sipe denunció la «improvisación y la falta de rigor» del Departamento de Seguridad por esta decisión que, «de facto, desautoriza el uso de un material que la propia Ertzaintza entregó hace poco tiempo sin la formación necesaria». La central pide que se «corrija esta situación de inmediato y se diseñe un plan formativo integral» para que esta herramienta no se convierta «en un adorno dentro del vehículo patrulla».