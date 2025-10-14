Los sindicatos vascos justifican su decisión de mantener la huelga propalestina: «Todavía queda mucho por hacer» Las centrales anuncian paros de entre 3 y 4 horas, huelga general en Educación y manifestaciones en las tres capitales vascas

Los sindicatos vascos han optado por mantener los paros que se habían anunciado pese a la firma este martes en Egipto del plan de paz propuesto por el presidente de EEUU, Donald Trump, para la Franja de Gaza. A pesar de que la protesta fue convocada antes del anuncio de la cumbre, las centrales consideran que «sigue habiendo razones para movilizarse» y que «todavía queda mucho por hacer».

Así, todas las organizaciones saldrán este miércoles para denunciar el «genocidio» cometido por Israel contra el pueblo palestino. ELA realizará paros de cuatro horas por turno, mientras que la convocatoria conjunta de LAB, CCOO, UGT, Steilas, ESK, CGT, Etxalde e Hiru será de tres horas por turno. En Educación, tanto ELA, por su parte, como LAB y Steilas, han optado por convocar huelga todo el día.

En concreto, ELA convoca estos paros junto a CIG (Galiza) e Intersindical (Catalunya). El objetivo, según han afirmado, es exigir a los distintos gobiernos, además de la Comisión Europea, que rompan relación con el estado «genocida» de Israel, además de defender el derecho de autodeterminación del pueblo palestino y que Israel «cese en la ocupación de tierras». Los paros de ELA serán de 3.00 a 7.00 horas a la mañana (en turnos industriales de 02.00-06.00 horas), de 11.00 a 15.00 horas (en turnos industriales de 10.00-14.00 horas) y de 18.00 a 22.00 horas.

Además de estos paros de cuatro horas, ELA ha convocado una huelga general en Educación y está previsto que piquetes estén presentes en varias escuelas. Esta central prevé movilizaciones en todas la capitales y comarcas tanto de Euskadi como de Navarra. En el caso de Bilbao, serán frente a la sede del PSE-EE, en San Sebastián ante el Gobierno vasco, y en Vitoria frente a la subdelegación del Gobierno, todas ellas a las 11.45 horas.

El acto principal será el de la capital vizcaína, en el que participará el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza y, además, ha convocado concentraciones en distintas localidades como Durango, Gernika, Eibar, Zarautz, Azpeitia, Tolosa, Beasain y Errenteria.

En Bilbao, en Sagrado Corazón, a las 12.30 horas

Por su parte, LAB, CCOO, UGT, Steilas, ESK, CGT/LK, Etxalde e Hiru han ralizado una convocatoria conjunta y han anunciado paros de tres horas en diferentes tramos, de 3.00 a 6.00 horas, de 11.00 a 14.00 horas y de 19.00 a 22 horas. En el caso de los trabajadores que finalicen su jornada a las 15.00 horas, la convocatoria se plantea para cuatro horas.

Las manifestaciones serán también conjuntas y se llevarán a cabo en las tres capitales vascas a las doce y media del mediodía (Plaza Sagrado Corazón en Bilbao, Boulevard en San Sebastián y Plaza de la Virgen Blanca en Vitoria). En cada capital se han organizado columnas que confluirán en la salida de las distintas manifestaciones. En el caso de la capital vizcaína están previstas cuatro columnas que partirán desde la sede de Eitb, Deusto, Uribarri y Casco Viejo hasta confluir en el punto de salida de la marcha en Sagrado Corazón.

Con esta convocatoria conjunta, estos sindicatos pretenden trasladar la solidaridad del conjunto de la clase trabajadora con el pueblo palestino, así como denunciar el «genocidio y los crímenes» contra la humanidad que está cometiendo Israel. También reclaman a las patronales e instituciones que suspendan toda relación comercial con el Estado de Israel. Además, en el caso de LAB y Steilas han convocado paro de todo el día en el ámbito de Educación.

Desde UPTA Euskadi también han expresado el apoyo de los trabajadores autónomos a esta jornada y a las movilizaciones convocadas por estos sindicatos contra el «genocidio» en Palestina.