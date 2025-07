Sindicatos se quejan de que el foro de seguridad no cuente con ellos Representantes de las centrales fueron invitados como público al evento, pero consideran que fue un «acto mediático, no con una voluntad real» de tener en cuenta sus opiniones

Ainhoa de las Heras Miércoles, 2 de julio 2025, 01:50 Comenta Compartir

Los sindicatos Euspel y Sipe critican que el foro de seguridad convocado el lunes por el lehendakari Pradales en el Palacio de Euskalduna no ... cuente con ellos ni con quienes «están en primera línea». Representantes de las centrales fueron invitados como público al evento, pero consideran que fue un «acto mediático, no con una voluntad real» de tener en cuenta sus opiniones. «¿Para qué nos convoca si no se nos escucha?», lamenta Sipe en una nota de prensa.

Pradales sitúa la seguridad como «prioridad» de su Gobierno e invita a debatir «sin tabúes» tras reconocer que crecen los delitos. Esta central no comparte que el «cambio climático» fuera uno de los temas abordados, mientras que «la precariedad operativa y de medios que afecta gravamente a la Ertzaintza, se pasó por alto». Echaron en falta «un enfoque más amplio y realista sobre las víctimas» o la «creciente vulnerabilidad de nuestros mayores, que están siendo objetivo de delitos cada vez más frecuentes y violentos. Este tipo de omisiones preocupan y evidencian una desconexión con la realidad», En su opinión, «una ronda de consultas selectiva entre partidos políticos, alcaldes y representantes sindicales es un mero ejercicio de imagen sin impacto real». «Imagen idealizada» Para Euspel, sindicato que estuvo vinculado con el colectivo 'Ertzainas en lucha', «la realidad diaria de los agentes dista mucho de esa imagen idealizada» y pide una participación de los profesionales que conocen de primera mano la problemática». Inciden en que los delitos «han aumentado significativamente, especialmente los relacionados con la violencia en áreas urbanas, las agresiones sexuales y los ataques a los agentes de la autoridad». En este sentido, recuerdan que «la protección jurídica e institucional de los policías sigue siendo insuficiente: quienes agreden a un agente muchas veces no reciben una respuesta proporcional, lo que genera impunidad». Desde Euspel creen que «faltan efectivos» en las comisarías y eso «compromete la respuesta policial y genera una sobrecarga de trabajo insostenible para las plantillas». Reclaman «formación continúa y medios materiales y tecnológicos adecuados mientras se exige actuar en contextos cada vez más complejos, como la ciberdelincuencia o la multirreincidencia».

