Sindicatos se movilizan en Basauri contra la apertura de Eroski City en domingo

Los sindicatos ESK, ELA y LAB han denunciado la apertura en domingo del Eroski City de San Miguel, en Basauri, contra la que han llamado a movilizarse este jueves y viernes. La reivindicación surge tras constatar la apertura del establecimiento durante todos los días de la semana desde el pasado 10 de agosto.

La cuestión es que las franquicias de Eroski están empezando a abrir en domingo, un hecho que si bien es más novedoso en Bizkaia, en Álava y Gipuzkoa está más asentado. Presentes en 106 pueblos de Euskadi, Eroski City abre los festivos en catorce establecimientos, todos de mañana, en horarios que oscilan entre las 9 y las 15 horas.

Eroski afirma, sin embargo, que no les consta «ninguna movilización». Según explican, «los franquiciados tienen autonomía para abrir los domingos, amparados por la ley, y una minoría de ellos utilizan esa autonomía al igual que la mayoría de tiendas franquiciadas de la competencia». De hecho, una treintena de locales de Carrefour Express ya lo hacen.

La normativa vigente en Euskadi permite a los establecimientos de menos de 400 metros cuadrados abrir el último día de la semana. En el caso de aquellos que los superen, sin embargo, solo pueden abrir en domingos y festivos autorizados por el Gobierno vasco.

