Sindicatos y ecologistas presentan las actividades para la Semana por el Clima en Bilbao La presentación de la iniciativa. / V. Pérez Entre las diversas iniciativas destaca la convocatoria de una huelga general el próximo viernes 27 de septiembre VÍCTOR PÉREZ Jueves, 19 septiembre 2019, 16:25

La Alianza por la Emergencia Climática de Bizkaia ha presentado este jueves un calendario (del 20 al 28 de septiembre) con diferentes actividades para la Semana por el Clima en Bilbao. Entre las iniciativas sobresale la huelga general laboral convocada para el 27 de septiembre «en favor de la lucha contra la acción humana sobre el Cambio Climático». Esta plataforma está compuesta por 28 asociaciones ecologistas y sindicatos entre los que destacan CC.OO, LAB, Greenpeace o 'Fridays for Future', entre otros.

Según han explicado sus portavoces, Nagore Quintana y Guillermo Salas, la situación de emergencia que ahora vivimos es «consecuencia de un modelo producción y consumo desaforado e inapropiado». Asimismo, han recordado que el informe del IPCC (Intergobernamental Panel on Climate Change) fija el punto de no retorno del planeta en 2030 y que la Península Ibérica es uno de «los ecosistemas más vulnerables» a las amenazas del cambio climático. Para solventar esta situación, la alianza exige a las instituciones públicas que «hagan la inversión necesaria en empleos alternativos». Asimismo, reivindica «un cambio en el modelo productivo que garantice la justicia social». Los portavoces han manifestado que «no valen parches verdes» y han denunciado que el 'Green New Deal' es «una cortina de humo».

Huelga el 27 de septiembre

Además, han presentado el calendario de actividades para la Semana Por el Clima en Bilbao. Desde la organización destacan que el 27 de septiembre habrá huelga general y quien lo desee podrá secundarla en Euskadi y Navarra a través de los sindicatos ESK y Steilas. Según afirman, «el objetivo de esta jornada es exigir a los gobiernos medidas efectivas, reales e inmediatas ante la emergencia climática». Por último, han hecho un llamamiento a la ciudadanía: «Es ahora o nunca. Hemos de mostrar a nuestros dirigentes nuestra conciencia social e intereses, que son los que ellos deberían defender».