Silken se incorpora de nuevo al mercado hotelero bilbaíno tras la compra del Sirimiri

Se trata de una de las operaciones hoteleras bilbaínas llevadas con mayor hermetismo en los últimos años. Silken Hoteles, la cadena que llegó a controlar ... el Gran Domine (actual The Artist) y el Indautxu, vuelve a tener presencia en la capital vizcaína. La compañía, con sede en Vitoria, tomó el pasado lunes las riendas del local del Casco Viejo tras cerrar recientemente la compra del Sirimiri.

El establecimiento, situado en la Plaza de la Encarnación, colgará tres estrellas y dispondrá de 56 habitaciones, algunas adaptadas para personas con movilidad reducida. También ofrecerá servicio de parking gratuito a los huéspedes.

Desde la compañía destacan que esta apertura supone un paso clave «en su desarrollo. Seguimos avanzando en nuestra estrategia de crecimiento, consolidando nuestra expansión y reforzando nuestro compromiso con la hospitalidad y la excelencia», subrayan fuentes de la empresa, que dispone de una cartera de 31 establecimientos, repartidos por España y Portugal.

La actividad de Silken en Bilbao ha estado marcada por claroscuros. En 2015 abandonó la explotación del Gran Domine obligado por su situación financiera. Las deudas (se encontró en concurso de acreedores con un pasivo superior a los 400 millones de euros) forzaron a traspasar su gestión a la familia Wicke, propietaria del edificio diseñado por Javier Mariscal y del hotel Miró, situado a escasos metros.

El pasado octubre remató la venta del Indautxu, de la Plaza Bombero Etxaniz, a la primera cadena hotelera de España, Eurostars Hotel Company, perteneciente al Grupo Hotusa.