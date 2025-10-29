Sigue el 'veroño' en Bizkaia: la Aemet anuncia el tiempo para este fin de semana Se esperan chubascos y máximas de 20 grados, al menos, hasta el domingo

Habrán notado que está a punto de arrancar noviembre y todavía no han puesto la calefacción. Poco a poco, por las mañanas se nota más fresco, pero en Bizkaia el mes de octubre se ha caracterizado por ser bastante más cálido que en años anteriores. El termómetro en pocas ocasiones ha bajado de los 20 grados y tampoco ha llovido demasiado. Para este fin de semana, se espera el regreso de las precipitaciones, pero las máximas seguirán en valores similares. El 'veroño', por el momento, sigue instalado en el territorio.

Según la predicción semanal de Aemet y Euskalmet, este jueves reinará la estabilidad con cielos despejados y temperaturas cercanas a los 24 grados. De mínima, se esperan 10 grados. Predominará el ambiente soleado, con algunos intervalos de nubes a primeras horas, y aumento de nubosidad media y alta por la tarde. El buen tiempo y las temperaturas elevadas se deberá al viento sur. Por el momento, no se han anunciado avisos pero la Agencia Vasca de Meteorología pronostica «rachas fuertes y muy fuertes en zonas expuestas».

Al día siguiente, la situación dará un giro. No tanto las temperaturas, pero sí la probabilidad de que llueva, que aumentará con creces. Varios frentes se aproximan a la península y uno de ellos, que entrará por Galicia, dejará intervalos nubosos abundantes que podrían dejar lluvias. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia «precipitaciones débiles», sobre todo, por la tarde. Por su parte, las máximas seguirán elevadas: hasta 23 grados se esperan en Bilbao. Las mínimas, también suben, hasta los 16.

🌡 #Tmin



📈 Gaur apenas hoztu duen hegoaldeko haizea ibili delako. Bihar antzeko balioak izango ditugu.



📈 Hoy apenas ha enfriado debido al viento del sur. Mañana tendremos valores similares. pic.twitter.com/D2ckeron1i — Euskalmet (@Euskalmet) October 29, 2025

Mejoría para el inicio de semana

El sábado, 1 de noviembre, se espera que el tiempo empeore más. El organismo estatal prevé «precipitaciones y lluvias que barrerán la comunidad de oeste a este, siendo más frecuentes y persistentes en el litoral de Gipuzkoa y tendiendo a remitir a partir de la tarde». El mercurio arrojará valores algo más bajos, pero seguirá por encima de los 20 grados.

Para el domingo, todavía no se ha publicado el parte meteorológico, pero el avance semanal de la Aemet indica que la probabilidad de lluvia se mantendrá al 80%. Para el lunes y martes, se espera una mejoría: sin lluvia y de nuevo con máximas por encima de los 20 grados. Eso sí, se prevé que las mínimas bajen de forma notable.