Sigue la huelga de 'fingers' en Loiu tras rechazar los trabajadores la última oferta de la empresa Un pasajero atraviesa una pasarela en el aeropuerto de Loiu. / IÑAKI ANDRÉS Las pérdidas por estos paros, que comenzaron el pasado 17 de abril, se elevan ya a 220.000 euros para AENA EL CORREO Lunes, 6 mayo 2019, 17:23

Los trabajadores que gestionan las pasarelas o 'fingers' del aeropuerto de Loiu, en huelga indefinida desde el pasado el pasado 17 de abril, continuarán con el paro tras rechazar la oferta de incremento salarial presentada este lunes por la empresa Dimaim Systems.

Según han informado fuentes del sindicato CSIF, en el encuentro con la compañía, celebrado «a petición de la directora del aeropuerto de Loiu, la empresa les ha ofrecido un incremento salarial a los 13 trabajadores en huelga de 9,5 euros al mes, lo que no llega ni al 0,1% de subida», por lo que estos han rechazado la oferta.

Ambas partes no han quedado para un próximo encuentro y, según han indicado desde CSIF, las pérdidas de este conflicto se elevan ya a 220.000 euros para AENA (a razón de 200 euros por cada avión al que no se le presta el servicio de pasarela), mientras a cada compañía aérea le supone un «gasto extra» de 10.000 euros para compensar la ausencia de estos trabajadores. Antes de convocarse la huelga, cada jornada pasaban por los 'fingers' una media de 50 aeronaves, que ahora son desviadas en su mayoría hacia la plataforma remota para realizar el embarque en autobús

Retrasos

Además del aspecto económico, los pasajeros también sufren las consecuencias de la huelga con retrasos no muy prolongados pero sí recurrentes. La dirección de Loiu admitía hace unos días que la situación está generando demoras medias de 30 minutos tanto en la salida como en la llegada de los aparatos. Además, reconoce que hay «quejas» de las aerolíneas.

Los retrasos se producen porque las empresas de «handling» o asistencia en tierra no dan muchas veces abasto para mover los autobuses que trasladan a los pasajeros entre la terminal y los aviones estacionados en plataforma. En ocasiones llegan o salen hasta cinco aparatos con un margen de unos pocos minutos.

Los servicios mínimos dictados por el Ministerio de Fomento establecen que solo se recurrirá a los «fingers» cuando haya una situación excepcional en el aparcamiento de aeronaves (saturación, atención a personas discapacitadas...). Sin embargo, los trabajadores en huelga están en desacuerdo sobre cómo se están aplicando estas directrices y, en este sentido, han denunciado a la directora de Operaciones ante los tribunales, al entender que está atentando contra los derechos de los trabajadores.

Preocupación

Por otro lado, la huelga está generando cierta preocupación en el Gobierno vasco, que colabora con la celebración de la Final Four de baloncesto en Vitoria. El evento se desarrollará el fin de semana del 17 al 19 de este mes en la capital vasca. Se espera la llegada de más de 20.000 visitantes en la ciudad alavesa. Buena parte de ese contingente vendría vía Loiu, donde, además de retrasos, los turistas tendrían que sufrir las incomodidades de los embarques remotos.