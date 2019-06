Así fue el atraco de los 'Kay' en Durango 01:20 Imagen del atraco de los 'Kay' en Durango en la madrugada del lunes. EL CORREO ha tenido acceso a las imágenes del robo perpetrado por la peligrosa banda de delincuentes, a tres de cuyos miembros busca la Ertzaintza por este y otro asalto en Portugalete EVA MOLANO Martes, 4 junio 2019, 16:35

EL CORREO ha tenido acceso al vídeo del atraco que la 'banda del Kay' perpetró en Durango la madrugada de este lunes. En las imágenes se puede ver a los ladrones hacerse con la caja registradora y las tolvas de la máquina tragaperras sin importarles el ruido de la alarma del establecimiento. Los hechos ocurrieron pasada la una de la noche. Dos horas después, los cuatro delincuentes asaltaron otro establecimiento hostelero en Portugalete. Fue allí cuando comenzó una vertiginosa persecución por parte de patrullas de la Ertzaintza que les llevó hasta Zeberio, donde el operativo de búsqueda de tres de los fugados ha permanecido activo durante la primera parte del día.

A primera hora de la mañana, las labores estaban centradas en el monte Arrugaeta, que comparten este municipio y Orozko. Se sospechaba que pudieran haberse adentrado por la zona de Zeanuri. La tarde de ayer, los agentes también se desplegaron por la vertiende de este monte en Orozko. «Tiraron monte arriba, en dirección a ese municipio», decía a las diez de la mañana el alcalde, Karlos Idirin. Los ladrones, uno de los cuales -de 48 años, origen argelino y un largo historial de antecedentes por asaltos a viviendas- fue detenido en una chabola, muestran gran destreza. Se metieron en el río enchapuchados con pasamontañas y lograron despistar a los perros de la Ertzaintza. Un chaval del pueblo les vió.

La irrupción de esta banda de delincuentes, con 20 años y 115 delitos a sus espaldas, desató la alarma en este bucólico municipio, uno de los más seguros de Bizkaia, según el alcalde. Esta mañana, ciclistas y pasantes surcaban las carreteras rurales durante una jornada espléndida. Los incidentes se reducen aquí a algún robo esporádico de material de campo. Incluso estos se habían reducido, segun el regidor. Este municipio de 1.080 habitantes no había vivido nunca un dispositivo así. Ayer, el alguacil de la localidad recorrió los 70 barrios de entre 2 y 15 caseríos para avisar a los vecinos. Debían cerrar bien las viviendas y los coches para evitar que alguno de los delincuentes hallara allí refugio o robara el vehículo. También se pidió a los residentes que llamarán al 112 si observaban la presencia de algún desconocido.

En la farmacia, situada junto al Ayuntamiento, en el barrio Zubialde, donde se encuentran la mayoría de los servicios, una clienta expresaba su temor. Muchos pasaron miedo. «Se te meten dentro del coche, se esconden y te llevan a donde quieren. ¡Qué miedo!». El farmacéutico, Juanjo Ayala, que conoce al dedillo el municipio, explicaba que el monte en el que se estaba centrando la búsqueda está serpenteado por pistas, también abiertas por la tala de pinos, que llevan a Orozko y a las faldas del Gorbea. Se puede, además, ir a otros municipios. Zeberio tiene 47 kilómetros cuadrados y es un pueblo muy disperso, donde abundan las zonas de monte que les podían haber servido de refugio. La población, además, es muy mayor. «Hay mucha gente anciana que vive sola», decía el médico del pueblo, que ha empezado a trabajar en el municipio hace dos días.

Gráfico: El Correo

Tanto él como la enfermera son vecinos de Galdakao y dedican dos o tres horas de la jornada a hacer visitas a domicilio, ya que muchos vecinos están encamados y no pueden acercarse hasta el ambulatorio, siempre muy concurrido. Lo hacen con sus coches, por una maraña de senderos para llegar a los caseríos dispersos. «Yo no salí por miedo», reconocía un señor mayor, que siempre se ha dedicado al sector de la madera. Algunos pasaron la noche en vela, con la escopeta de caza cargada y cerca, por si las moscas. Por si había que defenderse. «El operativo fue espectacular y la gente se asustó y hubo intranquilidad. Poco a poco se vuelve a la normalidad. Pero nos ha venido bien para recordar ciertos consejos, porque yo mismo dejo las llaves del coche puestas. Lo que no sabemos cómo en una operación de persecución desde Portugalete acaban aquí, en Zeberio, con todos los cruces que hay», explicaba.

Aquí no ha pasado nunca nada grave

«Pues al lado de la casa del alcalde fue la hostia que se metieron», cotilleaba otro vecino. El suceso era lo más comentado del día, y las novedades circulaban por los grupos de WhatssApp. José Antonio Mendiola vive cerca de la chabola en la que fue arrestado el que de momento es el único detenido. «Nos avisaron a todos para que no dejaramos los coches en medio del camino». Asegura que por la mañana alguien ha escuchado tiros. «Aquí no ha pasado nunca nada grave, pero quinquis andan en todas las esquinas ya. Ya no es como antes, cuando mi difunta madre tenía todo el día la casa abierta. Estos entran a la cárcel y les sueltan al día siguiente».

En un pueblo con muchos habitantes mayores, «muchos han estado con un miedo, de que por la noche les fueran a atacar. Algunos estaban avisados, así que supongo que los otros (por los ladrones) también tendrían miedo de entrar en las casas. Yo también tenía la escopeta dentro y si entran, pues me defiendo. Tenían que meter más caña, que les lleven a limpiar pistas», una petición con la que coincidían otros vecinos.

José Antonio salió con sus perros por el monte con normalidad a las cuatro y pico de la tarde, como siempre (por qué no voy a ir, ¿por que estén estos?, se dijo) e incluso pasó por su chabola de aperos para ver si estaba escondido alguno de ellos. «Los perros enseguida hubieran ladrado», aseguraba. «Cuando subía, vino el helicóptero y se puso en medio quieto, quieto. Con el viento que hace se mueven hasta los árboles». En la haurreskola, dos andereños cuidaban esta mañana a seis pequeños. «Ayer vimos el helicóptero pero no le dimos importancia, pensábamos que era alguien que se había perdido, y resulta que eran tres ladrones de alto copete, porque nos lo dijo una madre. Pero vivimos en una burbuja», decían. Idler Cañar, un vecino de origen latino que lleva nueve años viviendo en el pueblo porque trabajaba en una fábrica de palés hasta que se quedó en el paro hace un año, también vio a diez policías junto a una de las serrerías del pueblo cuando subía a limpiar un campo de pinos, pero se ha enterado hoy de lo ocurrido porque no siguió las noticias. El cerco ha desaparecido, pero la investigación sigue.