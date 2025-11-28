¿Qué significan los cuatro números de las líneas de Bizkaibus? La explicación que (quizás) no sabías

A diario nos cruzamos con ellos sin necesidad de buscarlos. Por la cuenta que nos trae los conocemos como la palma de nuestra mano: dónde ... paran, cada cuánto tiempo salen, a qué hora llegan y sobre todo cuál es su número para no confundirnos y empezar (o acabar) el día con mal pie. El que va a Getxo (3411), a la UPV/EHU en Leioa (2314 o 2324 si queremos ir directos), a Lekeitio (3512) o el que más conocen los turistas por motivos obvios, el número 3247, la línea de Bizkaibus que une el aeropuerto de Loiu con Bilbao. Estos parten desde la capital vizcaína y su letrero identificativo está compuesto por cuatro cifras que seguramente les sonarán. La pregunta es: ¿qué significan estos números tan aleatorios a simple vista?

El 'DNI' de los bizkaibuses esconde una lógica detrás de esa numeración que mucha gente conoce al dedillo. Todos comienzan con la letra 'A', que indica que pertenecen a la red interurbana de Bizkaibus, gestionada por la Diputación Foral. A partir de ahí, un código numérico para conocer el formato completo: 'AxxYY'. Por ejemplo, la línea 'A3933' que recorre 'Bilbao-Durango (por autopista)'. Su 'xx' sería '39' y esto corresponde «a la zona concesional o comarca asignada», según explican desde el Departamento de Transportes a este periódico. En este caso, sería la de 'Duranguesado / Arratia'.

Así, si ordenamos los códigos de menor a mayor, el '06' pertenecería a la «zona o contrato de servicio» de Las Encartaciones; el '21' corresponde a los del Txorierri y los de la Margen Derecha que van a la UPV/EHU; el '23' a aquellos que únicamente van a la Universidad del País Vasco; el '26' son los que van de Nervión a la Universidad del País Vasco; los que empiezan por 'A31' terminan en la Margen Izquierda; el '32' nombra a los que circulan por el Txorierri; el '34' aquellos que se mueven por Margen Derecha y Uribe Kosta; el '35' corresponde a las zonas de Busturialdea y Mungia; el '36' a Nervión; y el '39' al Duranguesado y el Valle de Arratia.

Algunas zonas comparten prefijo

Además, se puede observar que algunas zonas del territorio histórico por donde se mueve la flota de 346 autobuses comparten prefijo debido a la similitud geográfica o contractual. «Los códigos no siguen la división comarcal política de Bizkaia, sino una lógica concesional de explotación del servicio», detallan.

¿Y las dos cifras finales? Las 'YY' del formato, es un «número correlativo dentro de esa zona, aunque con saltos y excepciones». Es decir, no sigue una numeración continua y según fuentes forales «se han producido eliminaciones y reordenaciones internas».

Este modelo de 'AxxYY', pese a que no sigue un mapa comarcal oficial de Bizkaia, «facilita la gestión técnica del servicio y permite distinguir las líneas por área funcional dentro de la red interurbana», detallan desde Diputación.