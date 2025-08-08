Siete personas sufrieron este jueves picaduras de carabelas portuguesas en las playas vizcaínas En cinco arenales se ha alertado la presencia de medusas este viernes

Rochell De Oro Salgado Viernes, 8 de agosto 2025, 14:46 Comenta Compartir

Desde finales de julio, las carabelas portuguesas conviven con los bañistas en Euskadi. Este jueves, siete personas sufrieron picaduras en las playas vizcaínas, según ha informado el departamento de Salud del Gobierno Vasco, que reitera su recomendación de evitar el baño en aquellos arenales donde se advierte de la presencia de estos organismos.

De acuerdo con el informe de incidencias, cuatro de los afectados recibieron atención sanitaria por parte del Servicio de Emergencias de Osakidetza. Dos de ellos fueron trasladados a centros de salud y hospitales, aunque afortunadamente en los casos restantes no fue necesario.

Prohibición para hoy

Este viernes, la Cruz Roja ha alertado la presencia de medusas en cinco arenales de Bizkaia. Las playas de Barinatxe y Arriatera-Atxabiribil están con bandera roja, mientras que las de Laida, Laga y Plentzia el baño está permitido, aunque con precaución.

Temas

Playas

Osakidetza