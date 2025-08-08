El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Ocho kilómetros de retenciones en la A-8, hacia Cantabria, por un accidente entre una moto y un turismo

Siete personas sufrieron este jueves picaduras de carabelas portuguesas en las playas vizcaínas

En cinco arenales se ha alertado la presencia de medusas este viernes

Rochell De Oro Salgado

Viernes, 8 de agosto 2025, 14:46

Desde finales de julio, las carabelas portuguesas conviven con los bañistas en Euskadi. Este jueves, siete personas sufrieron picaduras en las playas vizcaínas, según ha informado el departamento de Salud del Gobierno Vasco, que reitera su recomendación de evitar el baño en aquellos arenales donde se advierte de la presencia de estos organismos.

De acuerdo con el informe de incidencias, cuatro de los afectados recibieron atención sanitaria por parte del Servicio de Emergencias de Osakidetza. Dos de ellos fueron trasladados a centros de salud y hospitales, aunque afortunadamente en los casos restantes no fue necesario.

Prohibición para hoy

Este viernes, la Cruz Roja ha alertado la presencia de medusas en cinco arenales de Bizkaia. Las playas de Barinatxe y Arriatera-Atxabiribil están con bandera roja, mientras que las de Laida, Laga y Plentzia el baño está permitido, aunque con precaución.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La marcha a Arabia de Iñigo Martínez facilitará la llegada de Laporte al Athletic
  2. 2

    Una impresionante manta de algas invade la playa principal de Noja
  3. 3 El excomisionado de la dana acusado de falsear el título universitario, ingresado tras un intento de suicidio
  4. 4

    Guerra entre los comerciantes del Mercado de Otxarkoaga
  5. 5

    Uno de cada tres jóvenes de entre 25 y 34 años que residen en Bizkaia nació en el extranjero
  6. 6

    «Recibo notas preciosas de las familias que se alojan en mi casa»
  7. 7 Borja Sémper veranea en Cádiz para recargar energía durante el tratamiento contra el cáncer
  8. 8

    Multa de 679.000 euros a la firma que gestionó las ambulancias de Osakidetza
  9. 9

    Alemania suspende el envío de armas y equipos militares a Israel por su decisión de ocupar Gaza City
  10. 10

    El alto precio de las furgonetas dispara el mercado de segunda mano en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Siete personas sufrieron este jueves picaduras de carabelas portuguesas en las playas vizcaínas

Siete personas sufrieron este jueves picaduras de carabelas portuguesas en las playas vizcaínas