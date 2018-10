«Jamás había sentido nada como hoy después de salvar una vida» Aingeru Calzadilla Un agente interino de la Policía local resucita a un hombre de 86 años en parada cardíaca con un desfibrilador de un Eroski en Basurto AINHOA DE LAS HERAS Martes, 9 octubre 2018, 00:30

Aingeru Calzadilla nunca olvidará el 8 de octubre de 2018. Aprobó la última oposición de la Policía Municipal de Bilbao y, como no consiguió la plaza, lleva cinco meses de interino. A sus 29 años, ayer confirmó su verdadera vocación de servicio público. «Jamás, en ningún otro trabajo, había sentido lo que he sentido hoy después de salvar la vida a una persona. He llegado a casa muy contento. La Policía no está sólo para poner multas, sino para ayudar y eso me encanta».

A mediodía se encontraba con un compañero en el coche patrulla cuando escucharon por la emisora que «un señor había entrado en parada y estaba recostado en un banco sin respiración en la calle Tellagorri, junto a la cancha de baloncesto, muy cerca de la nueva comisaría de Basurto-Zorroza». La patrulla se dirigió hacia allí a toda velocidad. Cada segundo cuenta cuando se trata de una dolencia cardíaca. «Me bajé del coche a toda leche. Tenía la formación (sobre desfibrilación) muy reciente, así que no dudé», explica. «No respondía a nada de nada».

El suelo estaba mojado porque había llovido, pero con la ayuda de un ciudadano con conocimientos médicos que se acercó a colaborar, tumbaron al hombre en la calle. «Era mejor que se mojara a que muriera». «Empezamos a pelo, a mano y con aire», detalla en referencia a las dos insuflaciones y 30 compresiones en el pecho que se realizan durante la maniobra de reanimación cardiopulmonar. Mientras, «un compañero localizó un desfibrilador en un Eroski cercano».

«Le perdimos cuatro veces»

Con el boca a boca «se le hinchaba el pecho, cogía un poco el pulso, pero lo perdía otra vez. Cuatro veces lo hemos perdido y recuperado». En cuanto llegó el desfibrilador semiautomático (DESA), «le rompimos la camisa, le colocamos los parches y le dimos una descarga».

Los sanitarios de una ambulancia del Samur completaron el trabajo. «Le he visto respirando muy fuerte». El hombre, de 86 años y al parecer vecino del barrio, fue trasladado al hospital de Basurto. «Acabo de llegar a casa a comer, pero tengo pensado ir a visitarle esta tarde a ver cómo está». «Curiosamente, vengo de pasar una mala racha con mi abuelo, que tiene 84 años y ha tenido problemas de corazón. Podría haber sido él tranquilamente».