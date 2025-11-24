Semana pasada por agua en Bizkaia: ¿cuándo dejará de llover? Un nuevo frente dejará tormentas y granizadas en la costa, así como una bajada de las temperaturas

Silvia Osorio Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:41 Comenta Compartir

La lluvia no se va de Bizkaia. Este pasado domingo, las precipitaciones dieron tregua y hoy ha amanecido con los cielos encapotados y temperaturas más elevadas. Parecía que el mal tiempo daba un respiro, pero no ha sido así. La entrada del viento del noroeste ha dejado los primeros chaparrones en el territorio en una semana que se presenta de nuevo revuelta.

Tanto Aemet como Euskalmet advierten que la situación empeorará esta tarde. Están anunciadas tormentas e, incluso, granizadas, sobre todo en la costa. Las acumulaciones de agua se prevé que sean significativas. Además, el viento soplará con fuerza en el litoral. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología activará el aviso amarillo por viento y oleaje en la costa vizcaína.

El panorama, bastante húmedo, será similar el martes. También se espera un día muy lluvioso con chubascos «frecuentes y abundantes», indica el parte de la Agencia Vasca de Meteorología. Mañana, además, la lluvia vendrá acompañada de una bajada considerable de las temperaturas. En Bilbao no se prevé que se superen los 12 de máxima. Las mínimas se mantendrán similares, en torno a 7 grados.

24/11 00:06 AVISOS MAÑANA | España: vientos, costeros, lluvias, nevadas y polvo en suspensión. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/fa5xtOWzBb — AEMET (@AEMET_Esp) November 23, 2025

Vaivén de temperaturas

El miércoles la probabilidad de lluvia se mantiene elevada. Habrá que seguir cargando con el paraguas. Para el jueves y el viernes, en un principio, se esperaba que las precipitaciones diesen un respiro, pero la Aemet ha actualizado su pronóstico y, aunque de forma débil, también puede llover. Aunque la información disponible aún es prematura, de cara al fin de semana, tampoco están descartados los chubascos.

En cuanto a las temperaturas, la semana se presenta con ciertos vaivenes. Este martes el termómetro experimentará una bajada con respecto a este lunes y, al día siguiente se mantendrá en torno a 13 grados de máxima, aunque las mínimas bajarán ligeramente. Sin embargo, para el jueves se espera que las temperaturas vuelvan a subir. Para esta jornada, la Aemet anuncia 16 grados de máxima y 7 de mínima en Bilbao. De cara al fin de semana, los valores serán similares.