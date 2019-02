Un fin de semana con 20 grados para empezar a soñar con la primavera

Más gente en la calle de lo normal -¿estábamos todos hibernando?-, terrazas atestadas de personas que giran su cara hacia el sol para beberse ávidamente unos rayitos que saben a gloria, paseantes que se quedan en mangas de camisa en playas y parques... el fin de semana ha arrancado en Bizkaia con un anticipo de la primavera que ha sido recibido con alborozo. Tras un mes de enero con un tiempo tremendamente malo -el más lluvioso y frío de lo que va de siglo-, los ciudadanos han cogido con ganas los últimos días de sol y temperaturas suaves... y también con temor, por si esta situación se estropeaba para el fin de semana. Pero no, el sábado ha llegado y se han cumplido los buenos pronósticos. El día ha amanecido soleado y se prevén máximas de 20 grados en las horas centrales, según avanza Euskalmet, que también añade que el viento del sur cogerá fuerza, sobre todo durante la tarde y noche, cuando soplará con rachas fuertes y algunas muy fuertes en zonas expuestas y en el este.

Todo un regalo en medio de febrero. ¿Y saben lo mejor? Que no va a ser efímero. Este domingo la situación será muy parecida. Y ahora viene lo más alucinante: hasta donde se extienden los pronósticos, no aparece ni una sola gota de lluvia en los mapas del tiempo. La semana va a arrancar con un poco más de nubosidad, pero el miércoles y el jueves se espera más viento del sur y cielos muy despejados. Así que si este fin de semana no puede disfrutar del buen tiempo, no desespere, aún le quedan días.