Seis detenidos y 22 identificados en otra redada contra el mercadillo de Cortes

Se trata de la segunda operación de la Ertzaintza, Policía local y Policía Nacional en apenas un mes contra los vendedores «ilegales»

David S. Olabarri

David S. Olabarri

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:46

Comenta

La calle Cortes volvió ayer a ser el escenario de una redada en la que participaron la Ertzaintza, la Policía Nacional y la Policía municipal. ... El objetivo volvieron a ser las personas que venden artículos de forma irregular -bolsos, zapatillas, aparatos eléctricos...- en el «mercadillo» que se organiza prácticamente todos los días en la acera entre la plaza Doctor Fleming y el callejón de Arnotegi. La «operación» se saldó con 6 detenidos en aplicación de la Ley de Extranjería por residir de manera irregular en España y con 22 identificados. Tras pasar por comisaría, los arrestados fueron puestos en libertad hasta que se sustancien sus expedientes de expulsión del país.

