Seis detenidos y 22 identificados en otra redada contra el mercadillo de Cortes

La calle Cortes volvió ayer a ser el escenario de una redada en la que participaron la Ertzaintza, la Policía Nacional y la Policía municipal. ... El objetivo volvieron a ser las personas que venden artículos de forma irregular -bolsos, zapatillas, aparatos eléctricos...- en el «mercadillo» que se organiza prácticamente todos los días en la acera entre la plaza Doctor Fleming y el callejón de Arnotegi. La «operación» se saldó con 6 detenidos en aplicación de la Ley de Extranjería por residir de manera irregular en España y con 22 identificados. Tras pasar por comisaría, los arrestados fueron puestos en libertad hasta que se sustancien sus expedientes de expulsión del país.

La presencia de estos vendedores ambulantes provoca el rechazo de algunos vecinos y comerciantes desde hace meses. En la zona hay una residencia de estudiantes, clubs de alterne y una chatarrería. A este último negocio llegan todos los días decenas de personas con carritos para venderles cualquier producto metálico que encuentran en la calle. El hijo del dueño de Hierros Jose explica que ellos han llamado muchas veces a la Policía porque los vendedores ocupan toda la acera y dificultan el tránsito por la vía pública.

La última «operación» policial se produjo hace sólo un mes. Entonces el despliegue fue bastante más «espectacular», según los vecinos. Ese día se desplegaron miembros de la Unidad Canina uniformados «con cascos, escudos y material antidisturbios». Por parte de la Policía Nacional movilizaron un furgón y agentes del grupo de Extranjería con chalecos identificativos. El operativo se saldó con 4 detenidos y 40 identificados.

El operativo de ayer no implicó la movilización de tantos recursos. Los agentes acordonaron el tramo en el que se apostaban los vendedores y comenzaron a identificar a los congregados. Sólo se permitía moverse por la zona a los vecinos y a algunas personas que llevaban chatarra en sus carritos.

La realidad -lamentan en la chatarrería- es que, apenas una hora después de que se marchase la policía, había otra vez vendedores en la acera. Algo que, a su juicio, podría evitarse si atendiesen a sus llamadas y las patrullas que pasan todos los días por esta zona evitasen que se organicen los vendedores. «Con colocar una patrulla de forma permanente en este punto se evitaría todo esto», insisten los comerciantes.

Identificaciones

Este nuevo operativo contra la «venta ilegal» se desarrolló en torno a las 12 del mediodía. En ese momento -apuntan los vecinos- no había ni la mitad de puestos de vendedores de los que suele haber habitualmente. Numerosos coches patrulla irrumpieron en la zona. Los agentes colocaron contra la pared, junto a la residencia de estudiantes, a una veintena de personas para ser identificadas.

Poco a poco, los que se encuentran en situación irregular en España comenzaron a ser trasladados a la comisaría de la Policía Nacional. Allí les abrieron un expediente de expulsión del país -que deberá ser refrendado por los jueces- antes de ponerles en libertad.

Horas más tarde hubo una nueva redada, esta vez por parte de la Policía Municipal en la Gran Vía, junto a unos grandes almacenes, en un gesto que denota que las fuerzas de seguridad tienen intención de aumentar la presión sobre los manteros. Todo ello en un momento en el que el Ayuntamiento de Bilbao ha puesto el foco en la venta ambulante. El pasado agosto el alcalde, Juan Mari Aburto, proclamó que no se puede «permitir» este tipo de actividades y apeló a la responsabilidad ciudadana ante la dificultad para frenar esta actividad ilegal. El regidor fue contundente a la hora de mostrar su apoyo al comercio local, al que prometió «defender» frente a los puestos ilegales. En todo caso, insistió en que no se puede fiar «todo al Ayuntamiento y a la Policía».