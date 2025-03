Estas son las seis bilbaínas migrantes que más contribuyen a la vida social de la ciudad

Extranjeras bilbaínas, bilbaínas del mundo. El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha entregado en la mañana de este lunes los premios 'Reconocimiento a mujeres ... Migradas bilbaínas', que desde hace seis años reconoce la trayectoria vital y laboral de vecinas de la ciudad nacidas en otros países o de ascendencia extranjera. En la edición de este año han sido seis las elegidas, cada una en un ámbito distinto, que desde que llegaron a la ciudad han actuado como pilares de la comunidad y son referentes por su implicación y compromiso con la ciudad, y actúan como ejemplos de integración frente a estereotipos xenófobos. »Gracias a vosotras tenemos una sociedad más inclusiva, equitativa y próspera«, les ha agradecido Aburto.

Según los datos oficiales, el 52% de la población de origen extranjero que vive en Bilbao son mujeres. En total, 31.287. El perfil más habitual es el de «una mujer latinoamericana». De hecho, los países de procedencia más habituales son Colombia, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Paraguay, Marruecos, Rumanía, China, Ecuador y Perú.

Cristina Zamora (Perú) Categoría Mujer Agente Comunitaria «Construyamos un mundo con arcoiris, sin fronteras, más igualitario, feminista y sostenible»

Con 25 años de experiencia en el movimiento asociativo, es la fundadora de la asociación Compromiso por la mujer en su Perú natal y participa en diversas asociaciones de Bilbao como Mujeres del Mundo Babel y Aldarte LGTBI. Además, ha liderado iniciativas para visibilizar a mujeres migradas y trabajadoras del hogar. «Construyamos un nuevo mundo arcoíris, sin fronteras, más igualitario, feminista y sostenible», ha asegurado Zamora, quien también ha reclamado la necesidad de que «los que lo necesitan tengan padrón, pero un empadronamiento sin necesidad de pagar». «Porque sin padrón no existimos», ha concluido.

Boldia Sdenka Antezana (Bolivia) Categoría Mujer Emprendedora «Es un premio al coraje que supone emigrar y dejar atrás nuestro hogar

Odontóloga de origen boliviano, llegó a Bilbao en 2010 y en tan solo seis años logró abrir su propia su propia clínica dental, en la que trabaja con un enfoque «inclusivo y social». Participa activamente en la Asociación Bolivia Euskadi y Mujeres Migradas Emprendedoras. «Son unos premios a la valentía y determinación de mujeres extraordinarias, que han trascendido fronteras, no sólo geográficas sino también personales y culturales, para convertir sus sueños en realidades palpables. Es un galardón al coraje que supone emigrar y dejar atrás un hogar sin una red sólida de apoyo», ha explicado, al tiempo que ha reclamado la necesidad de «ser un testimonio vivo de inspiración para quienes vienen detrás». «Estar hoy aquí supone que cada desvelo, cada sacrificio y cada tropiezo superado ha merecido la pena».

Luz Estella Romero (Colombia) Categoría Mujer Política «Bilbao ha sido mi territorio de recuperación»

Abogada colombiana y activista por los derechos humanos, tuvo que exiliarse en 2021 en Bilbao para proteger la vida de su hijo y «después de haber defendido mi Caribe colombiano». Durante toda su trayectoria, ha liderado iniciativas locales e internacionales en «contextos de conflicto armado y justicia transicional». Ahora continúa su labor en el Nodo Mujeres Al Derecho Euskadi, trabajo por el que ha recibido premios como el Defensora del Año 2022 y el Prix Caritas 2017. «Este acto nos invita a seguir generando políticas públicas influyentes, sociales y justas, por un mundo más equitativo», ha reconocido. Además, ha alertado de que «los avances en igualdad de género están en peligro». «Soy una mujer del mundo y migrar es un derecho».

Africa Bibang (Guinea Ecuatorial) Categoría Mujer Artista «Con mi música, lucho por la igualdad y la diversidad, como me ha enseñado mi madre»

Es el único caso de las seis premiadas de este lunes que ha nacido en Euskadi. En concreto, en Getxo, de padres de Guinea Ecuatorial. Música y artista con más de 20 años de carrera, ha dejado una «huella única en el panorama musical, fusionando géneros como soul, reggae, flamenco, R&B y hip hop cantando en castellano, euskera e inglés». En sus temas «aborda temas sociales y culturales, y luchando contra la discriminación». Bibang ha tenido palabras de agradecimiento hacia su madre, una «mujer luchadora que me ha enseñado a defenderme y a levantar la cabeza cada vez que me levanto». «Me ha enseñado que no soy menos que nadie, pero tampoco más. Por lo tanto, lucho por la igualdad y la diversidad», ha explicado.

Elnazossadat Zohravi (Irán) Categoría Mujer Científica «La ciencia puede construir puentes para crear un futuro mejor para Bilbao, para mi país y para todas las mujeres del mundo»

Investigadora iraní con más de 15 años de carrera en el campo de la ciencia, está especializada en la «coagulación sanguínea y sus aplicaciones médicas». Actualmente trabaja como investigadora postdoctoral en BCAM (Basque Center for Applied Mathematics) y Osakidetza, con un enfoque en simulación molecular y dinámica de fluidos. «Su trabajo contribuye a la mejora de procedimientos quirúrgicos, con un impacto social directo en la salud de los pacientes», según recoge el veredicto del jurado. «Mi esperanza es contribuir significativamente a mi campo de trabajo, no sólo para Bilbao y mi país, Irán, sino también para crear un futuro mejor para todas las mujeres talentosas y capaces de todo el mundo. Creo firmemente en el poder de la ciencia para construir puentes», ha afirmado.

Fernanda Cándida (Brasil) Categoría Mujer Joven «Todas las premiadas son una inspiración. Juntas somos el futuro»

Psicóloga social y activista antirracista, llegó a Bilbao con 8 años junto a su familia. «Esta ciudad es mi casa», ha reconocido. A sus 26 años, investiga «procesos de articulación política de las personas migrantes y racializadas». Es la fundadora y presidenta de A!ESAN (Asociación Estudiantil Antirracista) y ha liderado «proyectos contra el racismo en el ámbito universitario, promoviendo la inclusión social y la equidad educativa». Además, ha trabajado en entidades como la UPV/EHU, EGK, Médicos del Mundo Euskadi y el Movimiento por la Paz Euskadi. «Quiero destacar la importancia que supone para mí poder verme reflejada en el resto de premiadas. Mires a donde mires, es una inspiración. Juntas somos el futuro y haremos los cambios necesarios», ha afirmado.