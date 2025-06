«De seis ascensores solo funciona uno en Miribilla desde hace meses, es un horror»

María de Maintenant Martes, 17 de junio 2025, 01:36 Comenta Compartir

Enfado y hartazgo. Son las dos palabras que definen el sentir de numerosos usuarios de la estación de Renfe en Miribilla. Se quejan de que «de seis ascensores solo funciona uno desde hace meses». Los pasajeros tienen una única forma de acceder y abandonar los andenes: seis elevadores panorámicos con capacidad para 21 viajeros cada uno. A 50 metros de profundidad, es la parada con mayor desnivel de toda la red de Cercanías.

Todo ello supone un enorme problema para quienes utilizan este medio de transporte, que critican que tienen que esperar «largas colas» en hora punta. Algunos incluso lamentan «haber llegado tarde a trabajar» por la falta de accesibilidad. Según indican los vecinos, se trata de un problema «que viene de hace tiempo». En febrero, algunos trasladaron su malestar por las constantes averías en los ascensores. En aquel momento Renfe informó de que la incidencia se iba a solucionar «pronto». «Ha habido problemas con la empresa de mantenimiento anterior. Hemos cambiado de compañía y los elevadores se van a arreglar este mes. Es cuestión de días», explicaron a este periódico fuentes de la operadora.

Algunos pasajeros utilizan las escaleras de emergencia para no esperar largas colas y evitar aglomeraciones

Sin embargo, cuatro meses más tarde, el problema persiste, lo que supone un quebradero de cabeza para muchos usuarios. Según relatan los afectados, en ocasiones han tenido que subir por las escaleras de emergencia «por desesperación», porque no había ningún elevador operativo. Recientemente, incluso, «los trenes pasaban de largo porque la estación había quedado inutilizada sin ascensores. No funcionaba ni uno», se quejan. Ayer solo había uno disponible y varios operarios trataban de arreglar otro, pero los pasajeros reprochan la falta de información y también de soluciones.

Media hora de espera

Inés Ortiz y Begoña Pérez, vecinas de la zona, han puesto varias reclamaciones. «Es horrible. Los chavales suben andando por las escaleras de emergencia, pero está prohibido. Cuando hay mucha gente todo el mundo quiere entrar en uno y acaban siendo más personas de las que están permitidas. Eso da un poco de miedo», relataron ayer. El problema, sobre todo, surge cuando los pasajeros tienen que subir del andén a la calle.

«Siempre tengo que esperar más tiempo para poder coger el ascensor. A mí no me ha pasado, pero una amiga y toda su clase tuvieron que subir por las escaleras hace poco», explicó Gorane Díez, alumna de un instituto de Miribilla. «Hay una parte en la que están suspendidas en el aire, da miedo subir», lamentó Milagros García. La mayoría de los pasajeros comparten la misma preocupación: llegar tarde a su destino. «La gente viene corriendo para llegar a tiempo y esto se abarrota. A veces he tenido que esperar media hora para poder entrar en uno y he llegado tarde a trabajar», lamentó Claudia Cardona.

Portavoces de la compañía explicaron ayer que se trata de un problema «ocasional». «Estamos a la espera de unas piezas de reemplazo para que todos los ascensores estén plenamente operativos. Somos conscientes de la situación que hay en Miribilla. Por eso, cuando ocurren incidencias intentamos actuar con celeridad para que el técnico acuda lo antes posible», aseguraron.

