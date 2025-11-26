El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un segundo colegio vizcaíno detecta un gusano en el menú escolar

Es el segundo incidente en una semana y afecta a dos escuelas públicasque comparten empresa de catering

Iñigo Fernández de Lucio
Iñigo Agiriano

Iñigo Fernández de Lucio e Iñigo Agiriano

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:42

Comenta

El ampa de la escuela pública de Lamiako denunció ayer la presencia de un gusano en un plato de menestra. Los monitores del comedor retiraron ... todos los primeros platos y sirvieron únicamente el segundo –albóndigas de merluza–, además de yogur y fruta. Según explica Juan Carlos Alvarez, presidente del ampa, el centro comunicó lo sucedido a la empresa responsable, que también gestiona el personal del comedor. La compañía envió un nuevo suministro de menestra pero la escuela decidió no servirlo al tratarse del mismo plato que había sido retirado. Tal y como marca el protocolo, se bloqueó una muestra de la comida para su análisis en el laboratorio.

