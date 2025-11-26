Un segundo colegio vizcaíno detecta un gusano en el menú escolar

El ampa de la escuela pública de Lamiako denunció ayer la presencia de un gusano en un plato de menestra. Los monitores del comedor retiraron ... todos los primeros platos y sirvieron únicamente el segundo –albóndigas de merluza–, además de yogur y fruta. Según explica Juan Carlos Alvarez, presidente del ampa, el centro comunicó lo sucedido a la empresa responsable, que también gestiona el personal del comedor. La compañía envió un nuevo suministro de menestra pero la escuela decidió no servirlo al tratarse del mismo plato que había sido retirado. Tal y como marca el protocolo, se bloqueó una muestra de la comida para su análisis en el laboratorio.

El incidente hecho público ayer tuvo lugar el lunes y es el segundo en apenas una semana que afecta a centros públicos. El pasado día 18 fue el ampa de la escuela Basozelai-Gaztelu (Basauri) la que alertó de la presencia de un gusano en un plato de alubias. Se trata de centros educativos que no cuentan con cocinas in situ, por lo que reciben la comida transportada. En Lamiako comen a diario unos 60 alumnos y en Basozelai, 280. En ambos casos el servicio de catering está en manos de la misma empresa, Eurest Euskadi S. L.

Las cocinas centrales de Eurest se ubican en Derio. Fuentes oficiales de la empresa señalan a este periódico que, tanto en el caso de Lamiako como en el de Basauri, «en cuanto la compañía fue informada se activó el protocolo interno y nos pusimos a disposición de nuestro cliente». «En estos momentos estamos analizando qué ha podido ocurrir. Cada día suministramos desde nuestra cocina central más de 20.000 menús diarios en línea caliente en colegios de todo Euskadi (compuestos por un primer y segundo plato, pan y postre) y han sido dos acontecimientos puntuales en dos platos». Eurest insiste en que «la seguridad y la salud de nuestros comensales son nuestra prioridad número uno».

Eurest ganó en 2023 el concurso público para gestionar el servicio de comedor de las escuelas públicas que no tienen cocina de la Margen Derecha, la Zona Minera y el Alto Nervión. Son contratos por valor de 24 millones de euros y la concesión finaliza este curso, aunque existe la opción de prorrogarlo dos años más.

El caso de Basauri ha provocado la reacción de las ampas de las escuelas públicas de la localidad. En un comunicado conjunto, trasladan su «preocupación por la situación actual de los comedores escolares». A su juicio, la subcontratación del servicio implica «menús poco saludables, de baja calidad y cantidad, elaboraciones con ingredientes ultraprocesados o comidas que pasan tiempo en exceso en los termos por incumplimiento de las entregas». En lo relativo al personal del comedor, denuncian que las ratios «no se ajustan a la realidad de los colegios y sustituciones que no se cubren».

Las familias recuerdan «la promesa que consta sobre el supuesto cambio de modelo» que aún no se ha concretado, en referencia a la inversión de 20 millones de euros anunciada por el Gobierno vasco en junio para la «transformación» de los comedores escolares. Una propuesta que contempla «la implantación progresiva de cocinas in situ» y que teóricamente llegaría a Basauri durante el curso 2025/26 «para dar cobertura a los nueve centros públicos de la zona». Las ampas llaman a las familias «a exigir que el modelo de los comedores cambie por fin».