La segunda vida de una galería

El brillo del Museo Guggenheim, auténtico buque insignia de la cultura vasca, y del Museo de Bellas Artes, que se encuentra en plena transformación, oculta que el arte en Bilbao es puro espejismo. Llegan los turistas de todas las partes del mundo a ver nuestros museos y se van con la percepción de que en la villa de Don Diego bulle el arte por todas las esquinas, algo que no es del todo cierto. La realidad nos dice que en la capital vizcaína, donde hasta hace no mucho tiempo florecían las galerías de arte, en estos momentos no queda apenas ninguna. Esas salas, en las que los artistas locales o emergentes podían exponer su obra en público, presentar su talento en sociedad, han sido sustituidas, para desgracia de los artistas, por bares y restaurantes diseñados a la última moda. Por eso es de agradecer que haya gentes, auténticos pirados, que aún crean que se puede trabajar a favor del arte sin parecer locos.

Ese es el caso de Eugenia Griffero Fabre, que en 2016 abrió la galería Aldama Fabre en Bilbao La Vieja, en la plaza de los Tres Pilares. La cerró un par de años después, en 2018, con la intención de repensar la oferta artística. Este mismo año, enero de 2019, volvió a abrir las puertas de la galería en la misma calle, esta vez en el número 7, dispuesta a continuar con su loca aventura. Eugenia, ayer por la tarde, inauguraba una nueva etapa en su local con una exposición de poemas y escultura, 'Lo que vuelve es mariposa', que presentó el artista Eduardo Hurtado, que hasta hace unos meses fuera comisario y responsable de Getxoarte. Una muestra en la que Elandorphium, como una Venus ante el espejo, realizó una performance, y Jesús Alcaide escribió el texto que explica la trayectoria de Hurtado. Los asistentes, que entraron en la sala divididos en grupos, paseaban por el recinto con sumo cuidado, procurando no tropezar con las piezas dispuestas en el suelo, que parecían hechas con materiales muy frágiles.

