Esta es la secuencia de un robo de móvil frustrado a plena luz del día en Bilbao Los hechos sucedieron en Jardines de Albia y la víctima logró recuperar su teléfono gracias a la ayuda de varias personas que dieron aviso a la Policía

El vídeo de un robo de vídeo frustrado a plena luz del día en el centro de Bilbao ha tenido en las últimas horas una gran repercusión en las redes sociales. En las imágenes se ve a varias personas, incluida la presunta víctima, reprocharle a un joven la supuesta sustracción de su móvil. Los hechos se producen en Jardines de Albia, frente al Palacio de Justicia.

La conversación entre la presunta víctima y el supuesto asaltante es la siguiente. La mujer, de origen asiático, le dice al joven, magrebí: «Lo he sentido muy bien... nada más cruzarme con los dos». Al parecer, los ladrones serían dos hombres, aunque en el vídeo solo se identifica a uno. El sospechoso que aparece en las imágenes porta un móvil en cada mano y se dirige como sin tal cosa al resto de las personas que presencian la escena: «Muy bien, tú llama a la Policía... ya que estamos aquí».

La víctima, nerviosa, vuelve a preguntar por su móvil al ver que los teléfonos que acaba de mostrar el joven no coinciden con el suyo. «¿¡El otro dónde está!?», repite hasta en dos ocasiones. La respuesta que se encuentra por parte del supuesto asaltante es un «y a mí qué me importa». Entonces, le muestra de nuevo los teléfonos y vuelve a preguntarle si alguno de los móviles era el suyo.

Es en ese momento cuando una de las personas que se encuentra junto a la víctima llama a la Policía. Segundos después, el joven da unos pasos hacia delante con intención de abandonar el lugar. Se cruza con la víctima y, a un metro escaso, vuelve a preguntarle «qué has sentido». Ésta hace el gesto de llevarse la mano al bolsillo de la chaqueta y el sospechoso reacciona llevándose la suya al interior del pantalón, junto al calzoncillo. De ahí saca un móvil, que se lo entrega a la mujer antes de marcharse del lugar.

El robo de móviles es el delito más frecuente en las calles de Bilbao. Según el sondeo divulgado por el Ayuntamiento en febrero de 2024, el 47% de quienes decían haber sido víctimas de un ilícito penal lo habían sido por la sustracción del teléfono o la tablet. A continuación, aunque lejos, figura el robo de bolsos o carteras (21%), y en una proporción similar las «amenazas, coacciones o intimidaciones».

