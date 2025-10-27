Saya, Junior, Nishi y Shotaro, llegados desde Japón y Perú: «Es nuestra primera vez en la feria de Gernika y queremos aprender a cocinar un talo»
Han llegado a Euskadi hace poco más de un año y viven en Durango
Lunes, 27 de octubre 2025, 14:03
Saya, Junior, Nishi y Shotaro, cuatro compañeros de trabajo de Japón y Perú, han venido a disfrutar de la feria del Último Lunes de Gernika. ... Viven en Durango y han llegado hace poco más de un año a Euskadi para trabajar en un restaurante.
«Es nuestra primera vez en la feria. Nos gusta mucho el ambiente. Aquí la gente viene en familia. Es bonito ver a padres, hijos y abuelos disfrutar del día juntos. En Japón hay ferias, pero de este tipo no existen», cuentan. «Lo que más nos gusta es el talo. Nos gustaría aprender a cocinarlo».
