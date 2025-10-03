«Estamos saturados, la primera consulta con el psicólogo son dos meses de espera»

El anuncio de la próxima incorporación de psicólogos a 13 centros de salud de Osakidetza trata de dar respuesta a la creciente demanda de atención ... por problemas de salud mental de la sociedad vasca. Aunque los profesionales a los que Salud dará acceso a los ambulatorios no tienen por qué haber superado el examen PIR ni especializado durante cuatro años en centros públicos, algo que ha puesto en pie de guerra a los psicólogos clínicos de Euskadi, quienes sí tienen esta experiencia. Irati Armentia es su portavoz.

– ¿Por qué tiene la sociedad actual más problemas de salud mental?

– Ha habido un aumento de casos leves y moderados en toda Europa. Es algo que responde a factores socioeconómicos como la precariedad laboral, los movimientos migratorios, las dificultades de los jóvenes para acceder a la vivienda, la incertidumbre económica, la soledad creciente y una sociedad cada vez más individualizada.A esto se suma que estamos en un momento de mayor sensibilización y visualización de la salud mental. Eso también influye en la subida.

– ¿Hay algún grupo social más afectado por estos problemas?

– Los más vulnerables, los que cuentan con un nivel socioeconómico más bajo, son los que llegan con mayor frecuencia al sistema público.Eso no significa que el resto de la población no sufra estos problemas, pero una parte opta por acudir a centros privados.

– ¿Y los niños y jóvenes?

–También han aumentado los casos en este colectivo. En ellos se da también una mayor detección precoz gracias a la labor que se hace en las consultas de pediatría y en las aulas con el protocolo diseñado para identificar ideas suicidas. Les afecta el tema de la digitalización, las redes sociales, las dificultades a la hora de tolerar el malestar o las formas de relacionarse, que han cambiado. Todo eso es reflejo de la complejidad que tenemos en el momento actual.

– ¿Cómo notan ese aumento de casos los profesionales de la red de salud mental de Osakidetza?

– Estamos saturados. Para un primer contacto con el psicólogo clínico hablamos de periodos entre un mes y medio, dos meses. Aunque hemos llegado a tener centros de salud mental con un año de espera. Nos preocupan los tiempos de seguimiento, porque no es lo mismo ver de nuevo a una persona cada tres semanas que cada dos meses.

– Esta semana hemos conocido que Euskadi es una de las comunidades que lidera las bajas laborales por salud mental. ¿Hay más problemas de este tipo en el País Vasco que en otras regiones?

– Este es un tema que merece una reflexión que excede la meramente psicológica y que compete a muchas disciplinas. Algo importante a tener en cuenta es que en otras comunidades como Cantabria y Andalucía realizan prevención y promoción de la salud mental con programas específicos desde la Atención Primaria, cosa que en Euskadi no existe. Aquí trabajamos con lo que llamamos el cono invertido: tenemos muchos especialistas arriba y pocos en la base. Y la Primaria es un nivel asistencial esencial.Es donde se hace detección precoz y prevención.

– ¿Pero Osakidetza va a incorporar psicólogos en la Atención Primaria?

– Los que ha anunciado que va a contratar son psicólogos generales sanitarios, que tienen un máster, en vez de psicólogos clínicos, que han completado el PIR y la especialidad y son los únicos capacitados a nivel legal y de competencias para la atención psicológica en el Sistema Nacional de Salud.

– ¿Cuál es las diferencia?

– Bueno, ellos han realizado cuarto meses de prácticas, muchos en centros privados, frente a los cuatro años de residencia en rotando por dispositivos públicos que hemos hecho los clínicos. Nosotros somos facultativos. Podemos tratar, evaluar y rehabilitar a pacientes con trastornos mentales leves o graves. Ellos no tienen esas competencias. No pueden hacer un diagnóstico porque no están preparados para ello.

– ¿Y por qué se ha optado por estos psicólogos?

– Eso nos gustaría saber a nosotros.A corto plazo puede ser una medida más económica que pagar a especialistas clínicos, pero a la larga se pone en peligro la salud mental y el bienestar emocional de los ciudadanos. Por ejemplo, para la prevención del suicidio es necesario un ojo clínico agudo. Eso es algo para lo que no están formados.

– ¿Puede ser que se opte por estos profesionales porque hay pocos psicólogos clínicos?

– Solo en Bizkaia estamos colegiados 198. Este año van a acabar el PIR en Euskadi 14 compañeros. De aquí a 2029 serán 59. Son más que de sobra para cubrir los 13 centros de salud en los que Osakidetza quiere poner psicólogos.

– ¿Qué hacen en otras comunidades?

– En Cantabria y Andalucía llevan tiempo con psicólogos clínicos en la Atención Primaria. La Rioja intentó introducir a no clínicos, se llevó a la Justicia y se ganó. En Navarra hicieron lo mismo y la cuestión sigue judicializada. El Gobierno foral ganó en primera instancia pero se ha recurrido.En Valencia fue Vox quien propuso la figura del psicólogo con máster frente al clínico para la Atención Primaria.