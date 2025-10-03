El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Irati Armentia es portavoz de la Sociedad Española de Psicología Clínica ANPIR en Euskadi. yvonne iturgaiz

«Estamos saturados, la primera consulta con el psicólogo son dos meses de espera»

Denuncian que Osakidetza va a contar «con psicólogos con 4 meses de prácticas» para sus centros de salud en vez de «especialistas con 4 años de residencia»

Terry Basterra

Terry Basterra

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:12

El anuncio de la próxima incorporación de psicólogos a 13 centros de salud de Osakidetza trata de dar respuesta a la creciente demanda de atención ... por problemas de salud mental de la sociedad vasca. Aunque los profesionales a los que Salud dará acceso a los ambulatorios no tienen por qué haber superado el examen PIR ni especializado durante cuatro años en centros públicos, algo que ha puesto en pie de guerra a los psicólogos clínicos de Euskadi, quienes sí tienen esta experiencia. Irati Armentia es su portavoz.

