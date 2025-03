San Sebastián y Vitoria, restricciones a todas horas

Luis López Domingo, 16 de marzo 2025, 01:09 Comenta Compartir

En Bilbao se estrenó la primera zona de bajas emisiones (ZBE) de Euskadi el pasado verano y ya funciona a pleno rendimiento, multando a doce conductores cada hora. En San Sebastián las sanciones arrancaron esta misma semana tras el habitual tiempo de prueba, y en Vitoria las restricciones entrarán en vigor en septiembre, con tres meses de periodo de adaptación. A continuación, las principales características en estas dos ciudades.

San Sebastián

La zona restringida está en el centro de la ciudad y tiene un área de 1,2 kilómetros cuadrados. Las restricciones operan los siete días de la semana y las 24 horas del día, no como en Bilbao, que sólo están activas de lunes a viernes y en horario de 7.00 a 20.00 horas. Los vehículos que tienen vetado el acceso son aquellos que no tienen distintivo ambiental, es decir, los más antiguos (gasolina anteriores a 2001 y diésel previos a 2006). Al igual que en Bilbao, no es necesario llevar puesta la pegatina de la DGT porque en cada entrada hay lectores de matrícula conectados a las bases de datos de la DGT que determinan si quien accede lo hace de manera legal o no. La multa por entrar de manera indebida es de 200 euros.

Vitoria

La zona restringida incluye el Casco Medieval y parte del Ensanche, una extensión de 0,64 kilómetros cuadrados que se va a ampliar ligeramente dentro de dos años, en 2027. Como en San Sebastián, las restricciones operarán los siete días de la semana y las 24 horas del día. Y los vehículos que van a tener vetado el acceso a partir de la entrada en vigor de la normativa, en septiembre, son también aquellos que no tienen distintivo ambiental, es decir, los más antiguos (gasolina anteriores a 2001 y diésel previos a 2006). Al igual que en las otras dos capitales, no será necesario llevar puesta la pegatina de la DGT. La multa por acceder de manera indebida también será de 200 euros.