San Mamés se transformará en un mercado navideño y recibirá una visita especial

San Mamés se transformará en un gran mercado navideño el próximo 14 de diciembre. El estadio cambiará su habitual estampa deportiva por la artesanía local ... con la oferta de 40 propuestas de creadores del norte de España. Moda, complementos, decoración, arte, bisutería y objetos vintage son algunas de las categorías que componen la nueva edición del 'Sunday Market'. Abrirá sus puertas de 11.00 a 18.00 horas.

El 85% de los creadores son mujeres autónomas «que sostienen sus marcas con oficio, valentía y una pasión que emociona», sostienen los organizadores. La cita «reivindica otra forma de comprar: más humana, más consciente, más cercana». Los visitantes podrán encontrar desde ropa para niños, originales regalos, joyería, bisutería realizada en 3D hasta cosmética natural, marcas de moda urbana y muy especiales, ropa para deporte o bolsos, entre otras propuestas. Los artesanos vienen de distintos puntos del norte de España, entre ellos, Euskadi, Asturias, Galicia, Cantabria y La Rioja.

Junto a los puestos, también se instalará un fotomatón y Olentzero y Mari Domingi realizarán una visita entre las 16.30 y las 17.45 horas para recoger las cartas de los más pequeños. Se ofrecerá, asimismo, servicio de bar en el recinto para disfrutar de una sesión vermú. La entrada tendrá un precio de 2 euros y los menores de 12 años podrán acceder gratis. El resto de actividades que se realizarán en el interior del estadio serán gratuitas.

En esta cita de artesanía local se ofrecerán talleres florales y artísticos textil para todas las edades, que se impartirán dentro del estadio y estarán relacionados con la navidad. Cada uno contará con 10 plazas y será necesario incribirse de forma previa y presencial a partir de las once de la mañana. Ambos se organizarán a las 12.00 y 14.00 horas.