San Mamés se transformará en un mercado navideño y recibirá una visita especial

El estadio acogerá el 14 de diciembre 40 puestos de artesanía local

Alba Peláez

Sábado, 29 de noviembre 2025, 12:31

San Mamés se transformará en un gran mercado navideño el próximo 14 de diciembre. El estadio cambiará su habitual estampa deportiva por la artesanía local ... con la oferta de 40 propuestas de creadores del norte de España. Moda, complementos, decoración, arte, bisutería y objetos vintage son algunas de las categorías que componen la nueva edición del 'Sunday Market'. Abrirá sus puertas de 11.00 a 18.00 horas.

Te puede interesar

