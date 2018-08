Bilbao no sanciona saltar desde los puentes mientras Plentzia lo multa con 300 euros 00:53 Un joven se lanza a la ría desde el puente de Deusto, a escasa distancia de los pilotes de madera que se aprecian en bajamar. / E. C. «Es de sentido común no lanzarse al agua de esa manera por el peligro que entraña», dicen en varios municipios donde se han registrado casos EVA MOLANO Miércoles, 8 agosto 2018, 00:33

¿Es ilegal darse un chapuzón lanzándose de forma temeraria desde un puente a varios metros de altura? Pues, por increíble que parezca, no. Al menos en Bilbao. Y eso que Protección Civil advierte que hacerlo puede entrañar un peligro mortal. La ría arrastra elementos como troncos, y los fondos esconden vestigios contra los que cualquier impacto a gran velocidad puede tener terribles consecuencias. Quien se tira, además, pone en riesgo la vida de otros usuarios, como los piraguistas, y puede provocar una intervención policial o de los bomberos. Movilizar unos recursos que tienen un coste económico, y también humano: podrían estar haciendo falta en otro punto de la ciudad.

Aun así, tirarse a la ría desde los puentes de Bilbao no está regulado, «igual que lanzarse desde la ventana». No hay normativa local que lo prohíba y por lo tanto, no se ponen sanciones», explican fuentes municipales, aunque recalcan que el cauce no está considerado zona de baño, no se recomienda sumergirse en él y «es competencia de Costas y el Puerto». Además, el Ayuntamiento no gira la factura del rescate del bañista, en el caso de que éste fuera necesario. Pero la imprudencia puede pagarse con la vida.

En Ondarroa, donde a veces los jóvenes se tiran desde el puente antiguo cuando hay marea alta, o en Muskiz -ha habido casos desde la pasarela de Pobeña-, la Policía tampoco multa: no hay una regulación municipal específica. «Tampoco está prohibido, aunque es de sentido común», explica el alcalde de esta última localidad, Borja Liaño. Donde sí lo está es en Plentzia, que en 2012 tomó una decisión pionera. A instancias de EH Bildu, el Ayuntamiento prohibió por decreto los chapuzones desde la pasarela de Calatrava que hay junto a la estación de metro de la villa. Cada temporada estival, era muy frecuente contemplar a cuadrillas enteras de «saltadores» iniciando o terminando la jornada de playa como si fueran clavadistas. Era un peligro por lo resbaladizo de la estructura.

El actual alcalde, David Crestelo, que propuso la iniciativa estando en la oposición, explica que se multa -300 euros- solo a los reincidentes y que por ello, la sanción no ha llegado a aplicarse, que recuerde, pero «se han producido muchas advertencias de la Policía Municipal». «Que sepamos, no hay más municipios que multen. Pero en Plentzia, además del daño que se pueda hacer la persona saltando, el peligro está en que la ría es muy transitada por embarcaciones sin motor, como traineras, kayaks...», explica.

El Ayuntamiento de Bilbao expone que «los episodios» de saltadores «son mínimos» y que se producen, sobre todo, en las fiestas. La institución no se ha planteado hasta ahora sancionar estas actitudes «al tratarse de casos puntuales», aunque lo «hará si se considera necesario». La prueba de fuego será la próxima edición de la Aste Nagusia. Desde hace tres años, se pone especial hincapié en evitar estos chapuzones tras el chupinazo. Los bomberos mantendrán previsiblemente un equipo de rescate acuático en alerta las 24 horas. El año pasado se incrementaron los rescates en la ría: pasaron de 9 a 21.