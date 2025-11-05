El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El SIE abrirá sus puertas de viernes a domingo en el Palacio Euskalduna. Maika Salguero

El Salón Inmobiliario de Euskadi ofrecerá 50 promociones de obra nueva

Se celebrará de viernes a domingo en el Euskalduna y también contará con inmuebles de segunda mano y charlas de expertos

María de Maintenant

María de Maintenant

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:58

Comenta

El Palacio Euskalduna acogerá los días 7, 8 y 9 de noviembre la decimonovena edición del Salón Inmobiliario de Euskadi. Los asistentes encontrarán más de 50 promociones de obra nueva, más de 1.000 inmuebles de segunda mano en venta y alquiler y las últimas tendencias en decoración a través de un grupo de expertos. La entrada es gratuita y está abierta a todo el público.

El evento, organizado por EL CORREO y con el patrocinio de Kutxabank y el Ayuntamiento de Bilbao, se ha convertido en una cita obligada para todos aquellos interesados en comprar o alquilar vivienda en Bilbao y otras localidades vizcaínas. Un año más y orientado exclusivamente a profesionales del sector, tendrá lugar un foro de manera presencial, que contará con la participación de diversos ponentes y mesas coloquio sobre vivienda y rehabilitación.

Se llevarán a cabo el viernes 7 de noviembre y la inscripción deberá hacerse vía web. Dicho foro, además de presencial, también será retransmitido vía streaming a través de elcorreo.com. Uno de los principales alicientes que cada año anima a miles de interesados a acudir al evento es la posibilidad de adquirir un piso o de hacer inversiones a buen precio. Los diferentes expositores han realizado un esfuerzo importante ajustando los costes y ofreciendo un amplio abanico de oportunidades dirigido, sin excepción, a toda clase de bolsillos.

Charlas de expertos

La financiación también tendrá un papel fundamental de la mano de Kutxabank, uno de los patrocinadores principales del Salón Inmobiliario de Euskadi desde sus primeras ediciones. La oferta incluye pisos de obra nueva y de segunda mano a precios que oscilarán entre los 96.000 y los 450.000 euros en su mayoría, pudiendo también encontrar inmuebles de hasta 2.000.000.

Se podrán encontrar ofertas en zonas de Bilbao como Abando, Indautxu, Basurto, Deusto, San Ignacio, Miribilla, Amezola, Rekalde, Santutxu, Uribarri o Zorroza o localidades de Bizkaia como Erandio, Leioa, Astrabudua, Getxo, Berango, Urduliz, Mungia, Gorliz, Derio, Bakio, Barakaldo, Portugalete, Santurtzi, Ortuella, Muskiz, Etxebarri, Basauri, Galdakao, Durango, Amorebieta y Gernika, entre otras.

Durante los 3 días del evento tendrán lugar un total de ocho charlas donde se ofrecerán consejos y tendencias en la decoración del hogar de la mano de referentes en el sector. Participarán expertos como Garazi Sarrionandia, Asier Albisu, Ainare Azkonizaga, Natalia Zubizarreta, Lorea Isusi y Beatriz Badiola, Pablo Ruiz, Ainare Azkonizaga, Nekane Aramburu o Nora Ugarte. Toda la información disponible se puede consultar a través de la página web.

